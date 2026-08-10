O ex-vereador de Santa Bárbara d’Oeste Eliel Miranda participou do planejamento e da divulgação das propostas do PSD para a área de segurança pública, ao lado de Ronaldo Caiado, candidato do partido à Presidência da República. Ele é candidato a deputado federal pela segunda vez.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
O evento aconteceu na sede do PSD, na capital paulista, e também contou com a participação de outros políticos ligados ao partido. Durante as discussões, Eliel defendeu que a política nacional de segurança pública tenha como um dos pontos de partida a realidade dos municípios, onde a população vive e onde os problemas relacionados à criminalidade são sentidos diretamente.
Segundo ele, é necessário fortalecer a integração entre as forças de segurança municipais, estaduais e federais, aproveitando o conhecimento que os municípios possuem sobre seus próprios territórios.
Eliel fala em narcoestado
Entre os temas abordados está o combate ao terrorismo e ao chamado narcoestado, termo utilizado para descrever situações em que organizações criminosas ligadas ao tráfico de drogas passam a exercer influência ou controle sobre partes do território, instituições ou estruturas do poder público.
Gustavo e o papel de pai
Gustavo Antoniassi (PSDB), concorrente de Eliel nas eleições deste ano, aproveitou o Dia Dos Pais para falar da experiência de ser pai. GA se candidata este ano pela primeira vez depois de ter seu nome ventilado nas eleições de 2020 na cidade.
Leia + sobre política regional