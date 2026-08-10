O ex-vereador de Santa Bárbara d’Oeste Eliel Miranda participou do planejamento e da divulgação das propostas do PSD para a área de segurança pública, ao lado de Ronaldo Caiado, candidato do partido à Presidência da República. Ele é candidato a deputado federal pela segunda vez.

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O evento aconteceu na sede do PSD, na capital paulista, e também contou com a participação de outros políticos ligados ao partido. Durante as discussões, Eliel defendeu que a política nacional de segurança pública tenha como um dos pontos de partida a realidade dos municípios, onde a população vive e onde os problemas relacionados à criminalidade são sentidos diretamente.

Segundo ele, é necessário fortalecer a integração entre as forças de segurança municipais, estaduais e federais, aproveitando o conhecimento que os municípios possuem sobre seus próprios territórios.

Eliel fala em narcoestado

Entre os temas abordados está o combate ao terrorismo e ao chamado narcoestado, termo utilizado para descrever situações em que organizações criminosas ligadas ao tráfico de drogas passam a exercer influência ou controle sobre partes do território, instituições ou estruturas do poder público.

Gustavo e o papel de pai

Gustavo Antoniassi (PSDB), concorrente de Eliel nas eleições deste ano, aproveitou o Dia Dos Pais para falar da experiência de ser pai. GA se candidata este ano pela primeira vez depois de ter seu nome ventilado nas eleições de 2020 na cidade.