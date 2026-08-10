Um homem que tinha espingarda e cocaína dentro de casa na Morada do Sol em Americana acabou detido. A Guarda Municipal de Americana (GAMA) prendeu um homem de 30 anos por porte ilegal de arma de fogo e porte de entorpecentes, na noite deste domingo (9), na Praça Donald Steinberg, no bairro Morada do Sol.

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A equipe foi acionada pelo Centro de Segurança e Inteligência (CSI) após receber informações de que um Fiat Siena preto estaria circulando pela região do Parque das Nações e Morada do Sol e que o condutor estaria, em tese, exibindo uma arma de fogo.

Durante o patrulhamento, os agentes localizaram o veículo estacionado na Praça Donald Steinberg, com o motorista em seu interior e o motor ligado. Na abordagem e busca pessoal, foram encontrados dois pinos contendo substância com características semelhantes à cocaína e um cartucho de munição calibre .24.

Na vistoria do veículo, os guardas localizaram uma espingarda de fabricação artesanal, calibre .24, municiada com um cartucho, além de uma faca e dois aparelhos celulares.

Questionado, o homem afirmou que a espingarda era de sua propriedade e que pretendia deixá-la sob a responsabilidade de um amigo antes de uma viagem. Sobre os entorpecentes, declarou que havia recebido a droga de um conhecido para que a guardasse.

Espingarda

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido, juntamente com os objetos apreendidos, ao Plantão Policial. A ocorrência foi apresentada à autoridade policial, que adotou as medidas de polícia judiciária cabíveis.

Foram apreendidos uma espingarda artesanal calibre .24, dois cartuchos de munição, aproximadamente dois gramas de cocaína, uma faca e dois aparelhos celulares.