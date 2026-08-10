Lixo bombando – O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste segue com o cronograma de limpeza preventiva nas Estações Elevatórias de Esgoto (EEEs) da cidade. Nesta segunda-feira (10), os trabalhos foram concentrados na elevatória do Jardim Conceição, onde as equipes retiraram uma grande quantidade de materiais descartados de forma irregular nas redes de esgoto.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A manutenção ocorre logo na etapa de pré-tratamento, quando o efluente chega à estação. Os resíduos maiores ficam retidos em um cesto automatizado (sistema de gradeamento), que é içado por um guincho para a separação manual dos sólidos.

Durante o processo, são retirados materiais que nunca deveriam ir para o esgoto, como plásticos, embalagens, tecidos, estopas e preservativos. A remoção desse lixo é essencial para evitar o entupimento e possíveis danos no sistema de bombeamento que envia o esgoto até a estação de tratamento.

Lixo na EEE Conceição

A EEE Conceição pertence à Bacia do Ribeirão dos Toledos e atende a maior parte da região antiga do município. A unidade é a responsável por bombear todo o esgoto recebido para a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Toledos I, localizada nas proximidades. O pré-tratamento eficiente reduz a necessidade de manutenções corretivas nas bombas, gerando economia aos cofres públicos e garantindo o pleno funcionamento do sistema.

Atualmente, Santa Bárbara d’Oeste conta com 15 estações elevatórias de esgoto. Todas recebem limpeza periódica da equipe operacional do DAE. Todo o resíduo sólido retirado durante essas manutenções recebe o tratamento adequado e é descartado seguindo rigorosamente as leis ambientais vigentes.