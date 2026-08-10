Equipe do Romu Canil da Gama acompanhado do K9 Thor foi até a residência do pequeno Alan no Jardim Alvorada para comemorar a data especial para ele, que é fã da Guarda.

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A Guarda Municipal de Americana (GAMA) realizou uma surpresa especial para o pequeno Alan, que completou 3 anos de idade na última sexta feira ( 7). Fã do trabalho da corporação, o menino tinha um pedido de aniversário: receber a visita da equipe da ROMU Canil, acompanhada do K9 Thor.

A solicitação foi encaminhada pela mãe de Alan, Amanda, por meio do WhatsApp da Guarda Municipal. Ao tomar conhecimento do desejo da criança, o comando da GAMA acolheu o pedido e organizou a visita.

Romu Canil

Equipes da ROMU, acompanhadas do K9 Thor, foram até a residência da família para participar da comemoração. A presença dos guardas e do cão chamou a atenção do aniversariante, que recebeu a equipe vestido a caráter e pôde realizar o sonho de conhecer de perto o trabalho da Guarda Municipal e interagir com o K9.

Familiares também participaram do momento e puderam conhecer e interagir com Thor. A equipe cantou parabéns junto com a família e ajudou a tornar a comemoração ainda mais especial para o pequeno Alan.