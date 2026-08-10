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Um homem que era foragido da Justiça por estupro de vulnerável e foi preso na manhã desta segunda-feira em Americana. O caso foi por volta das 9h na rua Luis Fornaziero, na região da Praia Azul e foi atendido pela 1ª Cia PM 19° BPM/I, cabo Maik e soldado PM Vequi.

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Policiais militares da equipe de Rádio Patrulhamento localizaram e prenderam um homem procurado pela Justiça, com pena pendente de 14 anos, 6 meses e 6 dias de reclusão, pelo crime previsto no artigo 217-A do Código Penal. A equipe tinha conhecimento do mandado de prisão expedido em desfavor do indivíduo e, após diligências, conseguiu localizá-lo em uma obra situada na Rua Luís Fornazieiro, nas proximidades do Condomínio Quinta dos Romeiros Residencial.

Durante a abordagem, o procurado tentou fugir, pulando o muro do condomínio e correndo em direção a um canavial localizado nos fundos do residencial. Os policiais realizaram o acompanhamento, alcançaram e detiveram o indivíduo.

Foragido tentou fuga

Diante da tentativa de fuga, foi necessário o uso de algemas, conforme os critérios estabelecidos pela legislação vigente.

O homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde a autoridade policial foi cientificada dos fatos e elaborou o boletim de ocorrência de Captura de Procurado. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.