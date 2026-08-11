O Sport Club Corinthians Paulista decidiu não renovar o contrato do atleta Memphis Depay. Esta decisão foi tomada única e exclusivamente em consideração à saúde financeira da nossa instituição, que demanda um rigoroso equilíbrio e responsabilidade na gestão dos recursos disponíveis.

Corinthians agradece Memphis

Gostaríamos de expressar nosso profundo agradecimento ao jogador Memphis Depay e a toda sua equipe, que desde o início das negociações buscaram o melhor acordo possível.

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Ao atleta, em especial, o Clube é eternamente grato pela dedicação e pelos resultados alcançados ao longo de sua trajetória conosco, que incluem 79 jogos disputados, 20 gols marcados e, sobretudo, a conquista de três títulos importantes: o Paulistão e a Copa do Brasil, em 2025; e a Supercopa Rei, em 2026. Estas conquistas certamente permanecem como parte fundamental da história do Corinthians. Entendemos que o processo se estendeu além do prazo tradicional, mas isso se deve, principalmente, ao fato de estarmos tratando com um atleta diferenciado.

A Diretoria reconhece e valoriza ainda os esforços incansáveis de todos os departamentos da instituição que trabalharam para viabilizar a permanência do atleta. Contudo, após análise cuidadosa, prevaleceram motivos exclusivamente financeiros e o compromisso com a responsabilidade da gestão do Clube. Diante das obrigações financeiras atuais e futuras do Corinthians, ficou claro que assumir um novo compromisso dessa magnitude não seria compatível, neste momento, com o equilíbrio financeiro que precisamos preservar para garantir a sustentabilidade da instituição. Reconhecemos que esta foi uma decisão difícil, mas, sem dúvidas, necessária para o futuro do Sport Club Corinthians Paulista.

Para esclarecer eventuais dúvidas e discutir este assunto de maneira mais detalhada, o Clube organizará uma entrevista coletiva, nos próximos dias, na qual o presidente Osmar Stabile estará à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários. Agradecemos a compreensão de todos e continuaremos trabalhando para que o Corinthians siga forte, sólido e vencedor.