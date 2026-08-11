Jardim Botânico de Americana recebe workshop de Thai Massagem em duplas nos dias 16 e 23

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O Jardim Botânico de Americana recebe nos próximos domingos, 16 e 23 de agosto, das 9h às 10h, o Workshop de Thai Massagem em Duplas. A atividade é gratuita, conta com o apoio da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes, e tem vagas limitadas.

Durante o workshop, os participantes aprenderão movimentos simples de alongamento, compressão e relaxamento que podem ser realizados em duplas e posteriormente aplicados em casa. A proposta é apresentar técnicas acessíveis que possam integrar a rotina de cuidados e proporcionar momentos de relaxamento e aproximação entre familiares, amigos ou parceiros.

A atividade também busca valorizar o toque como forma de cuidado, contribuindo para o relaxamento físico e para o fortalecimento dos vínculos entre as pessoas.

As inscrições devem ser realizadas por meio de mensagem via direct no Instagram @_kaiserenity. Para participar, a organização solicita a doação de um item de higiene pessoal infantil, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Americana.

Para a organizadora do evento, Priscilla Salles, a proposta é unir o aprendizado das técnicas à interação entre os participantes. “A Thai Massagem em duplas permite que as pessoas aprendam técnicas simples que podem ser utilizadas no dia a dia, criando também uma oportunidade de aproximação e troca. É uma experiência em que uma pessoa cuida da outra, e queremos mostrar como pequenos momentos de atenção podem fazer diferença na rotina das pessoas. Realizar essa atividade ao ar livre em um espaço como o Jardim Botânico também será uma oportunidade de compartilhar conhecimento e promover o cuidado entre os participantes”, destaca.

O secretário interino de Esportes, Pedro Peol, ressalta a importância de apoiar iniciativas voltadas à qualidade de vida e à integração. “O esporte e as atividades de promoção do bem-estar têm um papel importante na qualidade de vida e na integração da população. O workshop é uma oportunidade de conhecer uma prática que estimula o relaxamento e o cuidado entre as pessoas, além de contar com um importante caráter solidário por meio da arrecadação de itens para o Fundo Social”, afirma.

SERVIÇO

Workshop de Thai Massagem em Duplas

Datas: 16 e 23 de agosto (domingos)

Horário: 9h às 10h

Local: Jardim Botânico Municipal “Prefeito Carroll Meneghel” – Rua Abrahim Abraham, s/nº, Parque Residencial Nardini

Inscrições: por mensagem via direct no Instagram @_kaiserenity

Vagas: limitadas

Participação: mediante doação de um item de higiene pessoal infantil para o Fundo Social de Solidariedade de Americana

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