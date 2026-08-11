A Câmara Municipal de Sumaré realiza, nesta terça-feira (11), a partir das 10h, uma sessão ordinária com uma pauta voltada ao reconhecimento de cidadãos que marcaram a história da cidade. Na Ordem do Dia, os vereadores discutirão e votarão três projetos de lei que propõem a denominação de vias públicas no Residencial Villa Flórida.

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A população pode acompanhar os trabalhos presencialmente no plenário ou ao vivo pela internet, por meio do canal do Legislativo no YouTube (youtube.com/@CamaraSumare).

Câmara e os homenageados

A votação começa com o PL nº 9/2026, de autoria do vereador Welington da Farmácia (MDB), que concede o nome de Orlando Fabbri à Rua 37 do Residencial Villa Flórida. Nascido e criado em Sumaré, Fabbri construiu uma trajetória pautada pela dedicação à família, pela busca constante por aprimoramento acadêmico e por uma sólida carreira como técnico em contabilidade e bacharel em administração de empresas, atuando em relevantes instituições e indústrias da região.

Na sequência, os parlamentares apreciam o PL nº 10/2026, também apresentado pelo vereador Welington da Farmácia, que denomina a Rua 36 do mesmo bairro como Rua Paulino Carpani.

Morador do município por mais de cinco décadas, Carpani fincou raízes profundas na comunidade sumareense, destacando-se como fundador do primeiro coral da Assembleia de Deus e como figura querida na cidade, especialmente por sua atuação no setor industrial e por seu tradicional comércio de sorvetes no bairro Nova Veneza e na Avenida Rebouças.

Por fim, entra em pauta o PL nº 27/2026, proposto pelo vereador Wellington Souza (PT), para dar o nome de Manoel Claudino de Vasconcelos à Rua 13 também do loteamento.

Conhecido carinhosamente como Seu Mané, o homenageado veio de Pernambuco na década de 1960 e tornou-se um dos pioneiros no povoamento do bairro Minesota. Aliou o trabalho como operador de máquinas em grandes empresas regionais ao fornecimento de leite para a vizinhança, deixando um legado de união, trabalho e pioneirismo no desenvolvimento local.

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