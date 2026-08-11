Mais um acidente com morte foi registrado esta segunda-feira na região. Desta vez em Santa Bárbara d’Oeste. Um motociclista de 27 anos morreu após ser atingido por um Chevrolet Onix na noite desta segunda-feira (10), no bairro San Marino.

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O primeiro caso de acidente com morte foi em Nova Odessa, no mesmo dia e no começo da noite. Uma mulher de 56 anos morreu após batida de sua moto com um carro.

Segundo a GCM, o motorista, de 52 anos, fugiu sem prestar socorro, mas foi localizado e preso posteriormente. O teste do bafômetro apontou 0,86 mg de álcool por litro de ar expelido.

Vídeo do acidente

Ele foi autuado por homicídio culposo, omissão de socorro e fuga do local.

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