Uma mulher morreu em um acidente envolvendo carro e moto na noite desta segunda-feira em Nova Odessa. A batida aconteceu por volta das 18h na avenida Brasil. Os veículos bateram de frente,

Homens do Corpo de Bombeiros e enfermeiros tentaram reanimar a vítima, mas ela não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital. As pessoas que estavam no carro, um adulto e uma criança, também foram atendidas pelas equipes de socorro.

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Histórico- mulher morre em acidente

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atendimento de um acidente de trânsito, em apoio às equipes de ambulância do município de Nova Odessa.

Sendo colisão frontal entre carro e moto.

A condutora da motocicleta, feminina, 56 anos, foi ejetada do veículo em decorrência do impacto, sendo projetada a alguns metros do local da colisão. A vítima apresentava fraturas de fêmur, úmero e pelve, além de perda significativa de sangue.

Apesar do atendimento e esforços das equipes de emergência, a vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital.

O condutor do veículo, masculino, 50 anos, e uma criança, de 10 anos, também envolvidos no acidente, apresentavam ferimentos leves. Todas as vítimas foram atendidas e posteriormente socorridas pelas equipes de ambulância ao Hospital Municipal de Nova Odessa para avaliação e cuidados médicos.

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