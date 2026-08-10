As equipes de vôlei masculino e feminino da Secretaria de Esportes de Americana conquistaram resultados positivos em competições regionais neste fim de semana. O time masculino sub-19 venceu a Associação Atlética Caldense, enquanto a equipe feminina sub-14 ficou com o vice-campeonato de um torneio quadrangular realizado em Paulínia.

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Pela Liga Regional de Vôlei, a equipe sub-19 masculina entrou em quadra no sábado (8), no Ginásio Ronaldo Junqueira, em Poços de Caldas (MG), e derrotou a Associação Atlética Caldense por 3 sets a 2.

Americana venceu os dois primeiros sets, por 25 a 23 e 25 a 16. A equipe da casa reagiu e empatou o confronto ao vencer os dois sets seguintes, ambos por 25 a 23. No tie-break, o time americanense voltou a apresentar bom desempenho e fechou a partida por 15 a 8. Com o resultado, a equipe permanece momentaneamente na segunda colocação geral da fase de grupos da competição.

Para o técnico José Nestor Battistuzzi, o resultado demonstra a capacidade de reação e a evolução da equipe ao longo do torneio. “Foi uma partida muito equilibrada e conseguimos começar muito bem, abrindo 2 a 0. A Caldense reagiu, empatou o jogo, mas nossa equipe teve tranquilidade para disputar o tie-break e buscar a vitória. É um resultado importante, principalmente por termos jogado fora de casa, e mostra o crescimento dos atletas e a força do grupo”, ressaltou.

O próximo compromisso do sub-19 masculino será no dia 12 de setembro, novamente fora de casa, diante da equipe Fundesport/Araraquara.

Vôlei Feminino sub-14 é vice-campeão em Paulínia

A equipe feminina sub-14 também disputou uma competição regional no fim de semana. No sábado, Americana participou de um torneio quadrangular em Paulínia e terminou na segunda colocação. Além da equipe anfitriã, participaram da competição a Escola Estadual Telêmaco Paioli Melges, de Campinas, e a Sociedade Hípica de Campinas.

Americana terminou a fase classificatória na primeira colocação e avançou para a decisão. Na final, a equipe foi superada pelas donas da casa por 2 sets a 1, ficando com o vice-campeonato.

A técnica Adriana Cristina destacou a campanha e a importância da competição para o desenvolvimento das atletas. “Foi uma competição muito importante para a nossa equipe. Conseguimos fazer uma boa campanha na fase classificatória, terminando em primeiro lugar, e chegamos à final com boas condições de disputar o título. Infelizmente, não saímos com o primeiro lugar, mas as meninas estão de parabéns pelo desempenho, pela dedicação e por tudo que apresentaram ao longo do torneio”, disse a treinadora.

O próximo desafio da equipe será nesta sexta-feira (14), pela Copa Itatiba, contra o Clube Bonfim Campinas, em Campinas.

Para o secretário interino de Esportes de Americana, Pedro Peol, os resultados reforçam o trabalho desenvolvido pelas equipes de base do município. “Temos muito orgulho do trabalho desenvolvido pelas nossas equipes. Os resultados mostram a dedicação dos atletas, das comissões técnicas e de todos os profissionais envolvidos. Mais importante do que os resultados é proporcionar aos nossos jovens a oportunidade de competir, evoluir e representar Americana em diferentes torneios e ligas regionais”, afirmou.