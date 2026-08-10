Os vereadores Marcelo Cury e Carlos Fontes acompanharam, na última sexta-feira (7), a entrega da Casa de Passagem “Madre Elisabeth Bruyère”, em Santa Bárbara d’Oeste. O espaço foi criado para acolher mulheres em situação de rua e vulnerabilidade, incluindo vítimas de violência.

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A unidade oferece acolhimento, proteção e suporte para que as atendidas possam superar situações de vulnerabilidade e reconstruir suas vidas.

Cury falou pelos vereadores

“É dever do poder público acolher essas mulheres no momento em que mais precisam, garantindo dignidade, proteção e condições para que possam reconstruir suas vidas”, afirmou Cury.

A cerimônia contou com a presença do prefeito Rafael Piovezan, autoridades políticas e religiosas, representantes da sociedade civil e do Serviço Social em Promoção da Cidadania Imaculada Conceição (SSPCIC), responsável pela iniciativa.

Durante a entrega, o prefeito destacou a importância da parceria com a entidade, que já desenvolveu quatro projetos no município, contribuindo para o fortalecimento da rede de proteção social.

Para Cury, acompanhar de perto essas ações também faz parte do trabalho de prestação de contas do mandato. “Prestação de contas é estar presente, acompanhar as necessidades da população e defender políticas públicas que transformam vidas”, ressaltou o vereador.

O parlamentar reforçou que continuará acompanhando iniciativas voltadas ao acolhimento, à cidadania, à proteção e à dignidade da população. “Santa Bárbara d’Oeste precisa de políticas públicas que cuidem das pessoas. E esse compromisso continua”, finalizou.