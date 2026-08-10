Não chegou a ser um apagão, mas afetou as visitas.

A Secretaria de Meio Ambiente de Americana informa que, devido a um problema na iluminação interna do Jardim Botânico Municipal “Prefeito Carroll Meneghel”, o espaço teve seu funcionamento encerrado mais cedo nesta segunda-feira (10).

Sem apagão

O Jardim Botânico reabre normalmente nesta terça-feira (11), em seu horário habitual.

Também nesta terça-feira, técnicos da Secretaria de Meio Ambiente irão avaliar o que pode ter causado o problema na iluminação e adotar as medidas necessárias para que a situação seja solucionada da maneira mais rápida possível.

A Secretaria agradece a compreensão dos visitantes.