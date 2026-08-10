A multiplicação de vídeos de pregações, cortes curtos e mensagens religiosas nas plataformas digitais colocou em evidência uma questão antes restrita a seminários: o preparo técnico de quem fala semanalmente a centenas ou milhares de pessoas. O tema ganha relevância em um país de público religioso expressivo, já que o Censo 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), registrou 47,4 milhões de evangélicos, o equivalente a 26,9% da população com dez anos ou mais.

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Esse alcance se soma ao avanço da vida digital brasileira. Levantamento da PNAD Contínua aponta que 90,5% da população com dez anos ou mais, cerca de 168,7 milhões de pessoas, acessaram a internet em 2025. No mesmo período, ferramentas de inteligência artificial generativa já haviam sido utilizadas por 32% dos internautas, segundo a TIC Domicílios 2025, do Cetic.br.

Diante desse quadro, o sermão saiu do espaço fechado do templo e passou a disputar atenção em telas, o que expõe tanto oportunidades de ensino quanto riscos ligados à superficialidade e à cópia de conteúdos prontos.

O centro do debate está na distância entre popularidade e preparo. A facilidade de acesso a sermões prontos e a valorização de recortes virais podem deixar em segundo plano o estudo do texto bíblico, a interpretação responsável e a construção cuidadosa da mensagem. Para profissionais que atuam com comunicação religiosa, a consequência surge na perda de clareza e de credibilidade, quando a performance ocupa o lugar do conteúdo.

Técnica a serviço da mensagem da pregação

Pastor, professor e escritor com mais de 25 anos dedicados à formação de comunicadores cristãos, Esdras Fernando Carvalho defende que a oratória aplicada ao púlpito não se confunde com o simples falar bem. Conforme o especialista, fluência e voz agradável são apenas a superfície de um ofício que precisa estar a serviço da fidelidade ao texto e do cuidado com o ouvinte.

“A técnica nunca substitui o conteúdo; ela existe para servir ao conteúdo. Um pregador pode ter uma bela voz e ainda assim não conduzir ninguém a lugar nenhum”, afirma.

O professor identifica erros repetidos até entre oradores experientes. Entre eles estão o distanciamento provocado por uma linguagem que só o próprio grupo compreende, o tom professoral que afasta a plateia, a ausência de um tema definido e a confusão entre volume de voz e autoridade. Na avaliação dele, elevar o tom não representa convicção, que nasce do preparo, e mensagens sem desfecho planejado tendem a diluir o impacto do que foi dito.

Sua metodologia organiza a preparação em três movimentos: ler, explicar e aplicar. A leitura, segundo o educador, vai além de passar os olhos pelo texto e envolve observar contexto histórico, estrutura e sentido original da passagem.

A explicação busca tornar o complexo compreensível, com um parâmetro simples de clareza: se uma criança de dez anos e um idoso de 80 anos acompanham o raciocínio, a comunicação cumpriu seu papel. Já a aplicação conduz o ouvinte à reflexão e à mudança, etapa que, na leitura de Carvalho, costuma ser abandonada cedo demais.

Autenticidade diante da inteligência artificial

O crescimento das ferramentas automatizadas devolve à mesa a questão da autenticidade. O especialista reconhece utilidade na tecnologia para pesquisa, organização de ideias e revisão de textos, mas delimita o alcance dessa contribuição. “A tecnologia pode ser uma boa serva, mas é uma péssima senhora. Ela ajuda na pesquisa, na organização de ideias, na revisão de um texto. O que ela não pode fazer é viver o texto por você”, observa.

Para o educador, o maior risco das redes mora na comparação e na imitação, alimentadas por recortes que exibem sempre o melhor momento de cada orador. Ele orienta os comunicadores a buscar inspiração em bons exemplos sem copiar voz, gestos ou personalidade, e sustenta que preparo e sensibilidade caminham juntos, sem oposição entre estudo cuidadoso e entrega sincera.

A discussão sobre a formação de quem prega tende a se intensificar conforme o ambiente digital amplia audiências e multiplica formatos. “Mais do que dominar plataformas, o desafio consiste em preservar clareza, responsabilidade e fidelidade à mensagem quando o alcance cresce. É nesse encontro entre conhecimento, estrutura e comunicação que a profissionalização do ensino de oratória para pregadores encontra espaço no Brasil”, conclui Carvalho.