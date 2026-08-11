5 dicas para supermercados que querem implementar farmácias dentro das lojas

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A autorização para a instalação de farmácias dentro da área de vendas dos supermercados abre uma nova oportunidade de negócios para o varejo alimentar. No entanto, embora compartilhem o mesmo espaço físico, supermercado e farmácia precisam operar de forma independente, com processos, controles e exigências regulatórias próprias. Diante desse cenário, João Giacomassi, Diretor de Produtos para Supermercados da TOTVS, reúne cinco dicas para ajudar varejistas a estruturar esse novo modelo de operação com eficiência, conformidade e segurança.

1. Trate a farmácia como uma operação independente

Apesar da integração física, a farmácia precisa contar com processos, controles e responsabilidades próprias. A legislação exige um ambiente delimitado, exclusivo e preparado para atender às normas sanitárias do segmento farmacêutico.

2. Estruture uma gestão específica para medicamentos

Medicamentos exigem controle por lote e validade, rastreabilidade, armazenamento adequado e regras próprias de dispensação. Práticas comuns ao varejo alimentar, como centralização de compras, reposição automática, definição de preços e promoções, não podem ser simplesmente replicadas na farmácia. O sistema precisa reconhecer as particularidades dessa operação e criar controles específicos.

3. Integre as operações sem abrir mão da governança

A tecnologia deve conectar informações financeiras e administrativas, preservando a segregação dos dados relacionados à dispensação de medicamentos e demais informações sensíveis. A oportunidade não está em misturar todos os dados, mas em utilizar a tecnologia para estabelecer uma governança segura. O sistema deve ajudar a definir o que pode ser integrado e quais informações precisam permanecer protegidas ou segregadas”, destaca o executivo.

4. Proteja os dados dos consumidores

A integração entre supermercado e farmácia também exige atenção especial à gestão dos dados dos clientes. Informações relacionadas à compra de medicamentos podem revelar aspectos da saúde do consumidor e, por isso, demandam um nível de proteção e governança superior ao de outras categorias de produtos.

Por isso, programas de fidelidade, aplicativos, marketplaces e demais canais digitais devem ser estruturados com regras claras de acesso, compartilhamento e utilização dessas informações. Além de garantir conformidade com a legislação, uma governança adequada reduz riscos, fortalece a segurança dos dados e aumenta a confiança dos consumidores na operação.

5. Planeje toda a operação antes da inauguração

O sucesso da farmácia começa muito antes da abertura das portas. Além da definição do espaço físico, é essencial estruturar processos, escolher os sistemas que darão suporte à operação, definir os fluxos de informação e estabelecer controles capazes de garantir conformidade e eficiência desde o primeiro dia. A farmácia deve nascer integrada à estratégia do grupo, mas preparada para atender às exigências específicas do setor, garantindo uma operação segura, eficiente e escalável desde o início.

“O desafio é oferecer uma experiência integrada ao consumidor sem comprometer a gestão da operação farmacêutica. Embora, para o cliente, a jornada seja única, nos bastidores supermercado e farmácia possuem processos, exigências e controles distintos. O varejista precisa garantir que toda a operação respeite as regras específicas do segmento farmacêutico, desde a entrada dos medicamentos no estoque até a dispensação e o atendimento ao consumidor”, alerta Giacomassi.

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