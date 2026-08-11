Marlene Rabesquini, que morreu após acidente carro e moto no final da tarde desta segunda-feira em Nova Odessa, será enterrada às 18h desta terça-feira na cidade. Vítima aos 56 anos, ela era prima da vereadora da cidade Márcia Rebeschini.

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Os veículos bateram de frente na av Brasil. Homens do Corpo de Bombeiros e enfermeiros tentaram reanimar a vítima, mas ela não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital. As pessoas que estavam no carro, um adulto e uma criança, também foram atendidas pelas equipes de socorro.

NOTA DE PESAR Marlene Rabesquini

É com profundo pesar e o coração cheio de tristeza que comunico o falecimento da minha prima, Marlene Rabesquini.

Neste momento de dor, peço a Deus que conforte o coração de toda a nossa família e de todos que tiveram o privilégio de conhecê-la e amá-la.

Que o Senhor nos dê força e nos sustente diante dessa despedida tão difícil.

O velório será realizado a partir das 18h, no Velório

Municipal de Nova Odessa.

“Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé.”