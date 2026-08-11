A maior torcida organizada do Palmeiras, Mancha Verde, postou uma nota oficial com 3 palavras e um asterisco em vermelho para dar ênfase ao protesto e muito provavelmente tocar na ferida do treinador Abel Ferreira em relação as falas recentes sobre perder competições com asteriscos. O líder regional da torcida, Anderson Kbça, reiterou o posicionamento da Mancha estadual em postagem na rede social.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Nesse momento não se sabe para quem foi direcionada a nota!

Jogadores, comissão, diretoria ou tudo dentro do mesmo pacote! A única e exclusiva verdade é que o jogo desta quarta-feira contra o Cerro não será apenas um jogo difícil de oitavas de final de Copa Libertadores, é um jogo que o Palmeiras vai precisar mostrar o porque dos altos investimentos, altos salários e se 2026, não será os novos 2024 e 2025!

Organizada em cima

Quando afunilar, a torcida não vai querer ouvir o “Não vamos gastar mais energia com essa competição”. Com 3 milhões por mês e ALGUNS milhões distribuídos para atletas, o futebol palmeirense não tem custado tudo isso.