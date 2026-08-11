O PagueMenos segue fortalecendo sua cultura organizacional baseada no cuidado com as pessoas e avança em mais uma importante iniciativa voltada à qualidade de vida de seus colaboradores. Com mais de três décadas de atuação no varejo alimentar do interior paulista, a empresa reafirma seu compromisso com o desenvolvimento humano, entendendo que equipes engajadas, valorizadas e bem preparadas são fundamentais para sustentar o crescimento do negócio e oferecer excelência no atendimento aos clientes.

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Dentro dessa estratégia de valorização das pessoas, a empresa segue ampliando a implantação da escala 5×2, modelo em que o colaborador trabalha cinco dias e tem dois dias de folga. A iniciativa, que vem sendo implementada gradualmente nas unidades da Rede, continua avançando e agora chega também à loja de Ribeirão Preto. Além disso, a nova unidade que será inaugurada até o final de 2026 já nascerá operando dentro desse formato de jornada.

Com essa ampliação, a Rede de Supermercados Pague Menos passa a contar com 18 lojas operando em escala 5×2, de um total de 40 unidades. O modelo tem proporcionado resultados positivos tanto para os colaboradores quanto para a operação, oferecendo mais previsibilidade na organização das escalas, melhor equilíbrio entre trabalho e vida pessoal e um ambiente de trabalho ainda mais atrativo.

A expansão da jornada 5×2 faz parte de um processo contínuo de modernização das relações de trabalho dentro da empresa, acompanhando as transformações do mercado e as expectativas dos profissionais. A iniciativa reforça o posicionamento da Rede como uma empregadora que investe constantemente em ações voltadas ao bem-estar, à retenção de talentos e à construção de uma experiência cada vez mais positiva para seus colaboradores.

Mais do que gerar empregos, a Rede de Supermercados Pague Menos busca construir trajetórias profissionais e oferecer um ambiente de trabalho dinâmico, colaborativo e acolhedor. Com investimentos contínuos em pessoas, ampliação de benefícios e evolução das políticas de jornada de trabalho, a empresa segue reafirmando seu propósito em fazer a vida das pessoas melhor, dentro e fora das lojas.

PagueMenos com vale

Ao longo dos anos, a Rede tem investido continuamente em benefícios, programas de desenvolvimento e ações que promovem mais equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. Entre os diferenciais oferecidos aos colaboradores estão vale-alimentação de até R$ 424,00, assistência médica e odontológica com valores acessíveis, cartão compras, empréstimo consignado, seguro de vida, vale-transporte, marmitex gratuita aos sábados e domingos, Participação nos Lucros e Resultados (PLR), bônus por produtividade em determinados setores, premiação por indicação de novos profissionais por meio do programa “Indica Aí”, além de treinamentos contínuos e programas de capacitação e desenvolvimento.

As oportunidades de emprego na Rede são divulgadas por meio do site oficial da empresa e também pelo perfil institucional no LinkedIn. Com planos de expansão e uma cultura organizacional sólida, o Supermercados Pague Menos segue fortalecendo seu compromisso com o desenvolvimento das pessoas, das cidades onde atua e do varejo alimentar regional.

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