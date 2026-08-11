Um motociclista pediu ajuda ao site e à comunidade depois que foi ‘jogado’ no chão por um carro na região da avenida Cillos em Americana no último sábado.

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Indignado, ele fez o relato do momento exato e afirmou que precisa encontrar o dono do Ford Focus para cobrar danos causados após o acidente.

Mensagem do motociclista

Este sábado entre 15:14 e 15:18 estava trafegando pela Av Cílios quase de frente ao correio sentido Pq Novo Mundo, e um motorista em carro prata , aparentava um Focus, começou a uma discussão e propositalmente jogou o carro pra cima da moto em que eu dirigia me derrubando propositalmente e fugindo do local

Preciso de ajuda pra localizar um vídeo ou uma imagem que mostre ou que eu consiga identificar o veículo.

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