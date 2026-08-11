O prefeito de Americana, Chico Sardelli, vistoriou as obras de recuperação asfáltica na região do bairro Cariobinha, na tarde desta segunda-feira (10). As melhorias integram as ações do programa Asfalto Novo, maior pacote de investimento em ruas e avenidas da história de Americana, totalizando R$ 71 milhões em recursos próprios da Prefeitura.

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“Essa é uma iniciativa muito importante da nossa gestão, voltada ao atendimento da população, segurança dos motoristas e pedestres e, efetivamente, promover a mobilidade e a modernização da infraestrutura urbana, garantindo um melhor funcionamento da malha viária e do fluxo de veículos no município”, afirmou o prefeito Chico.

As obras do Asfalto Novo começaram em junho e vão contemplar a manutenção e conservação de aproximadamente 408 mil metros quadrados de vias em várias regiões da cidade.

Odir com Chico

O vice-prefeito Odir Demarchi acompanhou a vistoria e ressaltou a importância da iniciativa. “O programa Asfalto Novo está avançando e proporcionando uma transformação na cidade, com as melhorias que valorizam tanto os bairros como as principais avenidas”, disse.

No Cariobinha, receberão as melhorias as ruas São José, São Bento, São Geraldo, São Joaquim, São Camilo, Santo André e São Clemente.

Os serviços incluem demolição do antigo asfalto, fresagem e aplicação de nova massa asfáltica. Os locais também recebem nova sinalização de solo e elevação dos poços de visita.

“As ruas e avenidas que apresentam intenso tráfego de veículos e as vias que sofreram desgaste do tempo estão sendo recuperadas, um trabalho fundamental da gestão do prefeito Chico. As obras vão proporcionar maior conforto para o deslocamento da população e do transporte, resultando numa melhor fluidez do trânsito e mobilidade urbana”, disse o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

O Asfalto Novo já passou pelas regiões do Parque das Nações e Morada do Sol, Jardim Nossa Senhora de Fátima, Avenida de Cillo e Rua Fernando Camargo. O trabalho também está sendo executado na Avenida Paulista. As próximas vias contempladas serão as avenidas Centurione Boer, Nicolau João Abdalla e Paschoal Ardito. Esta etapa das obras de recuperação asfáltica também vai abranger os bairros São Manoel, São Vito, Vila Franciscangelis e Vila Dainese.

Os trabalhos nas principais avenidas da cidade são executados no período noturno, das 20h às 5h, visando diminuir o impacto no trânsito.

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