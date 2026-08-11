A Câmara de Vereadores de Americana realizou na segunda-feira (10) sessão solene para a entrega do prêmio Destaques Culturais do Ano aos artistas que se destacaram no exercício de suas atividades culturais no município, divididos em oito categorias: artes plásticas; fotografia, cinema, vídeo e mídias eletrônicas; dança; cultura popular brasileira, afro-brasileira e artesanato; literatura; música; teatro; e patrimônio histórico.

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As indicações dos homenageados foram feitas pelas câmaras setoriais do Conselho Municipal de Cultura (Comcult) e pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural de Americana (Condepham), na categoria patrimônio histórico.

Vereadores presentes com Ghizini

Participaram da solenidade os vereadores Gualter Amado (PDT) e Renan de Angelo (Podemos), o secretário municipal de Cultura e Turismo de Americana, Vinícius Ghizini, o presidente do Conselho Municipal de Cultura, Thiago Burioli, e o presidente do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural de Americana (Condepham), Diego Bernardo, além de convidados dos homenageados.

Durante o uso da palavra, os vereadores enalteceram o trabalho desenvolvido pelos artistas americanenses. “Hoje temos a oportunidade de reconhecer artistas e grupos que por meio de diferentes expressões, ajudam a construir a identidade da nossa cidade. São pessoas que dedicam seu talento, seu tempo, muitas vezes com recursos próprios, para fazer a cultura acontecer. Reconhecer esse trabalho é uma responsabilidade do poder público, valorizar quem produz cultura, a nossa história e identidade”, destacou Gualter Amado.

“Sabemos que fazer cultura é muito complicado. Vocês que receberam homenagens hoje merecem todos os aplausos. Independente de todos os obstáculos enfrentados, vocês jamais deixaram de levar o nome da cidade e nunca deixaram de ser artistas”, disse Renan de Angelo.

O representante da companhia teatral Cumbuca Criativa, Kewin Lima, discursou em nome de todos os vencedores. “Americana pode e deve construir uma identidade cultural própria, forte, diversa e autêntica e o caminho para isso é enaltecer e priorizar quem produz cultura no chão dessa cidade todos os dias. Esse prêmio é um gesto importante de reconhecimento. Que ele seja também um compromisso de escuta, presença e parceria entre o poder público e a classe artística”, relatou.

OS VENCEDORES DO PRÊMIO DESTAQUES CULTURAIS DO ANO 2026:

Artes Plásticas – Pietra Borges

Artista visual, produtora cultural e idealizadora do Projeto sociocultural Kintsugi – Cicatrizes, promovendo ações artísticas voltadas a mulheres em tratamento oncológico atendidas pela UNACON. É fundadora do Studio Harunana, Hub Cultural dedicado à criação artística e editorial, além de atuar como oficineira em projetos culturais, educacionais e inclusivos, desenvolvendo projetos que unem criação artística, formação de público e impacto social. Também é membro da Produtora Balão Cúbico, dedicada à acessibilidade cultural, integra a diretoria da Associação CineClube Sofá e cursa Publicidade pela UNINTER.

Fotografia, Cinema, Vídeo e mídias eletrônicas – Matheus Dias

Fotógrafo e videomaker, atua na área cultural há mais de 10 anos, desenvolvendo projetos audiovisuais e produções culturais. É proprietário da Horizonte Music e sócio da Apto21 Filmes e da Expert Anúncios. Consolidou-se como Diretor de Fotografia em curtas, médias metragens e documentários. Além disso, registra importantes eventos e espaços culturais, assinando coberturas como o Sarau Poetiza-me, Janela.019, Reggae na Orla, Rock Day Americana e Celebra Americana.

Dança – Giovanna Pereira de Figueiredo

Professora, coreógrafa e dançarina. Iniciou sua trajetória artística como atleta de ginástica rítmica. Desde 2018 dedica-se às danças urbanas, com formação em hip hop, jazz, funk, waacking, popping e locking, além de estudos em jazz e ballet clássico. Atua como professora e coreógrafa desde 2022, ministrando aulas em escolas de dança nas cidades de Americana, Nova Odessa, São Paulo e São Caetano do Sul. Atualmente, integra a Contextos Companhia de Dança, de Jhean Alex, onde segue ampliando sua pesquisa e desenvolvimento artístico.

Cultura popular brasileira, afro-brasileira e artesanato – Milton Sankofa

Professor, educador social, poeta, fotógrafo, cineclubista e co-fundador do Cursinho Popular Ceu. Desenvolve ações voltada à valorização da ancestralidade e empoderamento de corpos negros/negras. Como membro do CineClube Estação desenvolve atividades com crianças e adolescentes em periferias como Monte Verde, Zincão e Sobrado. No audiovisual estimula as pessoas a refletirem com foco em letramento racial. Como poeta, publicou poemas em Cadernos Negros e um livro solo: Labuta a Flor da Aorta.

Literatura – Sílvia Delázari

Dedica-se ao incentivo da leitura e da escrita, fazendo visita às escolas, participando de feiras literárias e desenvolvendo oficinas de escrita. Publicou seu primeiro livro infantil, Bichinhos Solidários, em 2005. Seguiram-se a esse, outros seis títulos, sendo o mais recente, Sementes de afeto, lançado em 2025. Tem um livro de poemas para adultos, Escrevoo, lançado em 2023, além de várias participações em coletâneas e antologias, dentre elas a do Espaço Literário Nelly Rocha Galassi, do qual é membro.

Música – Marcel Barbosa

Produtor musical e produtor de eventos, com uma trajetória marcada pela dedicação à concepção, planejamento e realização de espetáculos musicais. Participou da produção de shows de importantes nomes da música brasileira, como Blues Etílicos, Planet Hemp, Paralamas do Sucesso, Zeca Baleiro, Sá & Guarabyra e Angra. Com foco na produção executiva, logística, coordenação de equipes e acompanhamento técnico, fortaleceu a cadeia produtiva da música, transformando cada espetáculo em uma experiência de qualidade para artistas e público.

Teatro – Companhia Teatral Cumbuca Criativa

A Cumbuca nasceu no coração do Fábrica das Artes, fruto da iniciativa de um grupo de alunos que estreou com uma cena curta de 8 minutos no Sarau de Aniversário do espaço em 2025. Desde então, o grupo expandiu sua atuação para o ambiente digital, produzindo esquetes de humor para as redes sociais, e firmou parcerias estratégicas, como a oficina de Marketing para Grupos de Teatro realizada a valor simbólico em conjunto com a Cia Finibus. Hoje, a Cumbuca também atua ativamente na setorial de cultura, oferecendo suporte tecnológico e apoiando voluntariamente o marketing de pequenos grupos e turmas de teatro.

Patrimônio histórico – Historiadores Independentes de Carioba

Fundado em 2016, o grupo é dedicado ao estudo da história de Americana e da região. Seu principal objetivo é pesquisar a história local com base em fontes primárias, como documentos de arquivos, mapas, fotografias e jornais antigos. Além da pesquisa, o grupo promove atividades de divulgação histórica, como: palestras e rodas de conversa; roteiros históricos no Cemitério da Saudade; e ações educativas voltadas à comunidade. Entre seus trabalhos de maior destaque está o livro Americana, uma história entre rios: das sesmarias a Salto Grande.