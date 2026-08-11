Jhonatan Lima Gonçalves, de 27 anos, é a vítima do acidente ocorrido na noite desta segunda-feira (10), na região do San Marino, em Santa Bárbara d’Oeste. Ele estava em uma motocicleta quando foi atingido por um Chevrolet Onix.

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Segundo a GCM, o motorista do carro, de 52 anos, fugiu sem prestar socorro, mas foi localizado posteriormente. O teste do bafômetro apontou 0,86 mg/L de álcool por litro de ar expelido. Ele foi preso em flagrante.

Jhonatan segunda morte no dia

Além do motociclista morto em Santa Bárbara, uma mulher morreu em Nova Odessa após batida de sua moto com o carro de um homem. Neste caso, a vítima tinha 56 anos.

Fernanda Daniel | Novo Momento