O candidato a deputado estadual Ricardo Molina (Republicanos) decidiu atacar o governo federal. Parceiro do governador do Estado Tarcísio de Freitas, ele tem percorrido municípios de São Paulo para visitar entidades assistenciais e conhecer de perto as dificuldades enfrentadas por organizações que atendem milhares de pessoas.

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Durante as visitas, Molina critica a falta de recursos e aponta medidas do governo Lula como parte do problema enfrentado por entidades que dependem de apoio público para manter seus serviços. Entre os exemplos, estão as APAEs, que encontram dificuldades em diferentes regiões do país.

Molina no ataque

“É inadmissível que uma instituição que cuida de pessoas possa chegar ao ponto de pensar em fechar. Só quem tem um filho que precisa de tratamento, ou uma família que depende desse atendimento, sabe o quanto essas entidades são importantes”, afirmou.

Para Molina, a região precisa de uma representação que conheça essa realidade e esteja disposta a buscar recursos, emendas e soluções para garantir que essas instituições continuem funcionando.

“Quando uma entidade fecha, quem perde é quem mais precisa. Defender essas instituições é defender diretamente as famílias que dependem delas. Não podemos aceitar que instituições essenciais sejam abandonadas”, concluiu.