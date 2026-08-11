Xô, Sujeira! – Entre os dias 14 e 20 de agosto, Sumaré receberá uma programação cultural e educativa voltada para o público infantil. Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), uma boa higiene pessoal infantil é fundamental para evitar a propagação de doenças infecciosas e proporcionar vidas longas e saudáveis.

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Além disso, ajuda a impedir a ausência escolar, promovendo melhores resultados de aprendizagem. Alinhado a essa premissa, o projeto cultural chega à cidade para engajar a comunidade local em uma jornada de aprendizado descontraída.

A iniciativa traz a peça teatral infantil “Xô, Sujeira!”, com sessões totalmente gratuitas e com classificação livre, onde as apresentações buscam viabilizar o acesso de crianças a espetáculos teatrais de qualidade, unindo arte, entretenimento e conceitos fundamentais de cidadania e saúde pública para a região metropolitana.

A história gira em torno da divertida família Água e Sabão. Dona Alcolina, uma mãe perfeccionista e doida por limpeza, conta com o apoio do filho disciplinado Gustavo para manter tudo brilhando e afastar as bactérias. Em contrapartida, a filha Melissa é preguiçosa e foge dos hábitos de higiene. Com bom humor e conflitos criativos, o enredo destaca a importância de lavar as mãos, tomar banho e prevenir a proliferação de vírus, transmitindo mensagens essenciais de fraternidade e cuidado coletivo.

Além da encenação nos palcos, que atende crianças a partir de 6 anos com sessões para cerca de 150 espectadores, o projeto conta com uma ação complementar de grande impacto pedagógico, a distribuição gratuita de gibis informativos. O material gráfico aborda a mesma temática da peça, reforçando o respeito à família e aos amigos e mostrando as transformações positivas que uma simples mudança de hábitos pode trazer para a qualidade de vida dos pequenos.

“Como empresa instalada em Sumaré, apoiamos o projeto Xô Sujeira!, por meio da peça teatral, incentivando as crianças a aprender, de forma lúdica, que a limpeza é simples e essencial para a saúde”, destaca o diretor presidente David James Drake.

O PROAC IMCS apresenta o projeto “Xô, Sujeira!” com patrocínio da empresa Spartan do Brasil, apoio da Komedi e Altia e produção da Cia Metrópole.

Sobre o Patrocinador: A Spartan é reconhecida mundialmente por suas linhas de produtos de higiene e limpeza de alta qualidade e performance, atendendo aos mais variados segmentos, com o propósito de mudar a cultura e simplificar a limpeza.

A empresa se orgulha de oferecer uma linha completa de soluções para diferentes necessidades, garantindo sistemas de higiene e limpeza seguros e eficientes, que proporcionam economia de tempo e recursos.

Há 52 anos, a Spartan estabelece padrões internacionais de excelência, por meio de produtos inovadores, suporte técnico especializado e programas de treinamento.

Sobre o PROAC: O ProAC ICMS é a modalidade do programa de fomento paulista que funciona por meio de patrocínios incentivados e renúncia fiscal. Para ter acesso aos recursos disponíveis, os artistas, grupos ou produtores devem submeter seus projetos à análise de uma comissão especializada, que avalia requisitos como relevância artística e adequação da proposta orçamentária.

Com o projeto aprovado, o proponente pode solicitar patrocínio a empresas sediadas em São Paulo. Estas, por sua vez, recebem descontos no imposto devido, como forma de estímulo ao patrocínio. Qualquer empresa pode ser patrocinadora via ProAC ICMS, bastando ser contribuinte deste imposto e estar em dia com suas obrigações fiscais.

A fim de garantir uma ampla distribuição dos recursos disponíveis, a legislação do ProAC ICMS estabelece limites máximos de captação para cada tipo de projeto, além de limitar também a quantidade de projetos por proponente. Para as empresas há, ainda, um limite máximo de valor a ser patrocinado, que varia percentualmente segundo o volume de impostos a recolher.

Serviço:

“Xô, Sujeira!” em Sumaré (SP)

Datas:

14/08/2026

Grupo de Apoio NISFRAM e Instituto Ágape

19/08/2026

Associação Pestalozzi de Sumaré e Grupo de Apoio NISFRAM

20/08/2026

Sociedade Beneficente São Judas Tadeu

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