A Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) de Americana, prendeu, na manhã desta quarta-feira, dois homens envolvidos com o tráfico de drogas, durante o prosseguimento das investigações relacionadas à distribuição de entorpecentes nos condomínios Vida Nova 1 e Vida Nova 2, localizados na Avenida Maranhão, em Americana.

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Moto ‘entregou’ pra Dise

Os agentes da DISE identificaram uma motocicleta Honda CG Titan, de cor preta, que estaria sendo utilizada para realizar o abastecimento de entorpecentes destinados à comercialização nos referidos condomínios. Após deixar o estacionamento do condomínio, a motocicleta passou a ser acompanhada de forma velada pelos investigadores, que realizaram o monitoramento do deslocamento até a Rua Palmital, no bairro Jardim da Mata.

No local, o condutor estacionou em frente a um imóvel e foi recepcionado pelo morador. Ambos permaneceram conversando na calçada e o motociclista mostrou seu aparelho celular por diversas vezes ao interlocutor. Na sequência, os investigadores visualizaram os dois homens consumindo cigarros contendo, aparentemente, maconha, em plena via pública, diante do imóvel.

Com os elementos já reunidos durante as diligências, os policiais civis decidiram realizar a abordagem. Ao perceberem a aproximação dos investigadores, os dois suspeitos destruíram seus respectivos aparelhos celulares, arremessando-os contra o chão, e tentaram fugir para o interior do imóvel. A tentativa de fuga, entretanto, foi rapidamente contida pelos policiais ainda na garagem da residência.

Saíram no braço com a polícia

Durante a ação, os investigados passaram a resistir à ação policial, entrando em luta corporal com os agentes. Foi necessária a utilização de força moderada e proporcional para controlar a resistência e garantir a segurança dos envolvidos, sendo ambos algemados. Durante a entrevista inicial, os policiais questionaram o morador se haviam materiais ilícitos no imóvel.

Ele confessou que mantinha grande quantidade de drogas escondida na residência e indicou aos investigadores o local exato onde os entorpecentes estavam armazenados. No esconderijo indicado, os policiais localizaram grande quantidade de cocaína, já fracionada e acondicionada de forma profissional para comercialização, inclusive em embalagens seladas a vácuo, circunstância que evidenciou o elevado grau de organização empregado na preparação e distribuição da droga.

TOLETAO DE MACONHA

Também foram apreendidas porções de crack, haxixe, dois tijolos de maconha e um grande saco contendo maconha da variedade conhecida como “Colombia”, produto associado a elevado teor de THC e, consequentemente, de maior valor agregado no mercado ilícito.

Diante do conjunto probatório reunido durante as diligências, bem como dos robustos indícios de autoria e materialidade delitivas, foi dada voz de prisão aos dois investigados pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas), além do crime de Resistência, elencado no artigo 329 do Código Penal Brasileiro.

Vídeo Dise Americana

A ocorrência foi apresentada na sede da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) de Americana, onde a Autoridade Policial, após análise dos fatos e das provas produzidas, ratificou a prisão em flagrante e determinou a adoção das demais medidas de Polícia Judiciária cabíveis.

Após a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante Delito, os indiciados serão submetidos a exame cautelar e, posteriormente, encaminhados à Cadeia Pública de Sumaré, onde permanecerão à disposição da Justiça, aguardando a realização da audiência de custódia.