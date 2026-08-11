Mais um nome da região deixa a corrida para deputado antes de começar a corrida eleitoral este ano. O jovem de Nova Odessa Pablo Ruan teve seu nome retirado pelo seu novo partido Missão da lista de nomes. Pablo é o terceiro nome a sair antes de começar. Já deixaram de ser candidatos o ex-vereador Carlão Motorista, na semana passada. O o primeiro a anunciar a desistência foi o vereador de Americana Gualter Amado (PDT), que também viria a federal.

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Candidato a vereador pelo Novo em 2024, Pablo Ruan ia tentar a sorte novamente este ano, mas como candidato a deputado federal e por outro partido- o Missao de Rafael Macris. O ex-vereador e herdeiro de Americana vem candidato a estadual e é apontado como ‘top 3’ da legenda.

Mezzo Jornalista mezzo politico, o ainda jovem Pablo se associou a um agitador político de fora para atacar o prefeito Leitinho nos últimos meses.

Mais força pra 2028

Força que surgiu na cidade ainda antes da eleição de 2024, PR decidiu ser candidato em 2024 e falhou no partido e na votação. Para 2028, corre o sério risco de apostar em partido nanico de novo e não ser levado a sério.