O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP), órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), registrou redução de 30,46% nas ocorrências de queimadas e cortinas de fumaça nas rodovias estaduais não concedidas em 2025.

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Os registros passaram de 2.357, em 2024, para 1.639, em 2025. O resultado é atribuído ao apoio do Sistema de Alerta de Risco de Propagação do Fogo (SARP-Fogo), ferramenta desenvolvida pelo DER-SP para antecipar riscos e orientar ações preventivas no combate aos incêndios às margens das rodovias.

Tecnologia transforma dados em prevenção

Operado pelas 14 Coordenadorias Regionais do DER-SP, o SARP-Fogo utiliza tecnologia e análise preditiva para identificar áreas mais suscetíveis à propagação do fogo e direcionar medidas preventivas. A ferramenta combina imagens de satélite, registros históricos de ocorrências e informações sobre o uso e a cobertura do solo, com análises georreferenciadas que permitem antecipar riscos.

Para ampliar a precisão do monitoramento, a malha rodoviária estadual não concedida sob administração do DER-SP, com mais de 12 mil quilômetros de extensão, é segmentada em trechos de 500 metros. A partir dessa divisão, o sistema classifica os níveis de risco e orienta as equipes sobre as ações necessárias em cada região.

A atuação preventiva do DER-SP conta atualmente com 224 brigadistas e 56 caminhonetes equipadas com sistema de autobomba, além de monitoramento contínuo realizado pelas Coordenadorias Regionais. A estrutura inclui a elaboração periódica de mais de 180 relatórios e mapas, utilizados para orientar as ações em campo.

Coordenadorias Regionais atuam na malha estadual SP

O DER possui 14 Coordenadorias Regionais responsáveis pela administração, fiscalização e execução dos serviços na malha rodoviária sob responsabilidade do Departamento.

Cada unidade responde por um conjunto de rodovias e municípios de determinada região, com atuação em serviços de conservação, fiscalização, obras, atendimento a ocorrências e ações preventivas, incluindo o acionamento de equipes operacionais, como Unidades Básicas de Atendimento (UBAs) e brigadistas.

As Coordenadorias Regionais estão sediadas nos municípios de Campinas, Itapetininga, Bauru, Araraquara, Cubatão, Taubaté, Assis, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São Paulo, Araçatuba, Presidente Prudente, Rio Claro e Barretos.