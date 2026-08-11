Prefeito Rafael Piovezan e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Fernanda Rizzo Piovezan, participam da inauguração da Casa de Passagem para mulheres em situação de rua

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O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Fernanda Rizzo Piovezan, participou, na última sexta-feira (7), da inauguração da Casa de Passagem “Madre Elisabeth Bruyere”, destinada a mulheres em situação de rua.

O espaço é promovido pelo Serviço Social em Promoção da Cidadania Imaculada Conceição (SSPCIC). A cerimônia foi conduzida pelo presidente da entidade, Antonio Pereira, e pela coordenadora-geral, Irmã Erika Soares da Silva.

A Casa de Passagem inicia os atendimentos no dia 17 de agosto, oferecendo atendimento humanizado, escuta ativa e acolhimento, com o objetivo de fortalecer a autonomia e contribuir para a transformação da vida de mulheres em situação de rua no Município.

O serviço é realizado em parceria com a Prefeitura, que custeia o atendimento referenciado pelo Centro de Referência da População em Situação de Rua (Centro Pop), além do serviço de abordagem social. O investimento municipal é de R$ 264 mil por ano, enquanto a execução do serviço é de responsabilidade da SSPCIC, vencedora do edital de chamamento público.

“A Casa de Passagem é mais um serviço da política pública de assistência social para cuidar de mulheres em situação de risco pessoal e de vulnerabilidade social. Tenho certeza de que terá o atendimento executado com muito carinho e respeito para quem mais precisa, como o Serviço Imaculada faz nos outros convênios com a Prefeitura. Agora, são cinco parcerias. Além do atendimento às mulheres em situação de rua, temos o serviço que atende homens que eventualmente cometeram algum tipo de delito e têm a oportunidade de repensar suas atitudes, o acolhimento às mulheres vítimas de violência e o combate à erradicação do trabalho infantil e a extensão na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), totalizando quase R$ 1,5 milhão de investimento anual em um trabalho fantástico de parceria. Que Deus dê a força necessária para que essas mulheres tenham suas vidas reconstruídas e fortalecidas neste espaço”, disse o prefeito Rafael Piovezan.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Fernanda Rizzo Piovezan, ressaltou a importância do trabalho desenvolvido com mulheres em situação de vulnerabilidade. “Gostaria de expressar minha profunda gratidão e respeito a todos que trabalham no Serviço Imaculada, que presta serviços tão importantes para nossa comunidade. É um trabalho que muitas vezes fica longe dos holofotes, mas é uma missão e salva muitas vidas”, afirmou.

A secretária de Desenvolvimento Social, Maria Cristina da Silva, também destacou a atuação da Organização da Sociedade Civil (OSC). “Cumprimento e parabenizo o trabalho de excelência do Serviço Imaculada. O compromisso técnico e cuidadoso nos serviços prestados resulta em mais uma parceria tão relevante para nossa cidade”, complementou.

Localizada no Jardim Brasília, a Casa de Passagem funcionará 24 horas por dia ininterruptamente, e terá capacidade para atender simultaneamente até oito mulheres em situação de rua.

A proposta se diferencia da Casa Abrigo, também administrada pela SSPCIC em parceria com a Prefeitura e destinada a mulheres vítimas de violência e seus dependentes. Na Casa de Passagem, as atendidas terão maior liberdade de ir e vir, com regras mais flexíveis, de acordo com a proposta de fortalecimento da autonomia.

A coordenação do projeto está a cargo da assistente social Mailde da Cruz Prates, que possui experiência no atendimento a mulheres em situação de vulnerabilidade na Casa Abrigo. Ela também atua nos projetos “Entrelaçando Sonhos” e “Laços Solidários”, voltados à geração de emprego e renda, especialmente para mulheres.

O espaço foi estruturado para oferecer condições adequadas e confortáveis de acolhimento, contando com área arborizada e espaço gourmet, favorecendo o contato com a natureza, a convivência e a integração social.

Homenagem

O nome “Elisabeth Bruyère” é uma homenagem à fundadora das Irmãs da Caridade de Bytown, que abriu o primeiro hospital e a primeira escola bilíngue em Ontário, no Canadá. Atualmente, a Congregação é denominada ICO (Irmãs da Caridade de Ottawa) e representa um importante pilar da assistência médica em Ottawa. Duas freiras da ICO atuam na SSPCIC.

Presenças

Estiveram presentes na inauguração o delegado titular da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Santa Bárbara d’Oeste, Leonardo Freitas Silva; os vereadores Marcelo Cury e Carlos Fontes; a subcomandante da Guarda Civil Municipal, Juliana Rodrigues; a Irmã Claricia Gramarim, Animadora Regional das Irmãs da Caridade de Ottawa no Brasil; os padres José Pedroso, da Paróquia Santa Catarina, de Piracicaba; Kleber Danelon, da Paróquia Imaculada Conceição; e Cláudio Cesar de Carvalho, da Paróquia São João Batista.

Também participaram freiras da ICO, profissionais da Secretaria de Desenvolvimento Social, diretores, voluntários e colaboradores da OSC SSPCIC.

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