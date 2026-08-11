ACIA conecta toda a cadeia produtiva na ExpoEmpresas 2026; veja 5 razões para participar

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A ACIA – Associação Comercial e Industrial de Americana fez o lançamento oficial da primeira edição da ExpoEmpresas 2026 no Teatro Municipal Lulu Benencase, dando início aos preparativos para o maior encontro de negócios da cidade. O evento marcou a transição da antiga feira Expodeps — criada em 2014 e focada exclusivamente no setor de prestação de serviços — para um formato ampliado, que agora passa a integrar também a indústria e o comércio locais em uma única plataforma.

A cerimônia reuniu expositores, empresários e autoridades em uma noite solidária, cuja entrada foi viabilizada mediante a doação de fraldas descartáveis destinadas ao Fundo Social da cidade. Além disso, contou com duas palestras focadas em capacitação empresarial: uma ministrada pelo professor Roberto Sachs, que abordou a dinâmica do convívio no ambiente de trabalho e a influência das cores nos perfis corporativos, e uma outra do especialista Júnior Smarzaro, que detalhou métodos práticos para desenvolver o potencial de vendas de qualquer profissional.

O sucesso da noite de lançamento reflete o otimismo para o evento principal, que ocorrerá no pavilhão da FIDAM. A projeção da organização é de crescimento expressivo nos indicadores em relação à edição anterior, quando a feira, ainda focada apenas em serviços, registrou R$ 3 milhões em negócios fechados e atraiu 7 mil visitantes. Para 2026, com a abertura para novos setores da economia, a meta é dobrar o faturamento comercial, alcançando mais de R$ 6 milhões, e quase triplicar o público, com uma expectativa de receber cerca de 20 mil pessoas nos três dias de pavilhão aberto.

“Como tudo começou de forma simples em 2014, ver o evento chegar a este patamar é a certeza de que o nosso objetivo de fomento regional foi alcançado. Entendemos que a transição para a ExpoEmpresas era um passo fundamental para atender, de forma integral, toda a cadeia produtiva. Com isso, conseguimos reunir e conectar industriais, comerciantes e prestadores de serviços em um só ecossistema”, ressalta o presidente da ACIA, James Nadin.

Do lançamento ao pavilhão: 5 motivos para visitar a feira

Com a conclusão da etapa de lançamento, as atenções agora se voltam para a abertura do pavilhão na FIDAM. Se você busca acelerar o crescimento de sua empresa, estabelecer parcerias estratégicas ou se atualizar com o mercado, confira 5 razões para garantir a sua presença na ExpoEmpresas 2026:

Integração econômica e soluções completas: Pela primeira vez no formato multissetorial, o evento reunirá em um só espaço a indústria, o comércio e os serviços. Os visitantes terão acesso direto a soluções em tecnologia de produção, equipamentos industriais modernos, novas experiências de varejo e marcas de destaque, além de consultoria corporativa e educacional personalizada.

Networking estratégico de alto impacto: Com um público estimado em 20 mil tomadores de decisão, entre empresários, gestores e diretores executivos, o ambiente é propício para ampliar redes de contato. A programação também receberá autoridades municipais e representantes de entidades de classe empresariais parceiras de toda a região, maximizando as oportunidades de negócios.

Fomento à inovação com a Escola do SEBRAE: O incentivo ao empreendedorismo local será um dos grandes destaques do pavilhão. O estacionamento da FIDAM abrigará a escola itinerante do SEBRAE, que oferecerá suporte técnico e capacitação gratuita ao público. Além disso, a estrutura do órgão trará micro e pequenas empresas integradas ao circuito do evento, impulsionando novos empreendimentos.

Acesso totalmente gratuito e estacionamento facilitado: Diferente de outras grandes feiras comerciais, a ExpoEmpresas tem entrada 100% gratuita. Para garantir o acesso ao pavilhão, basta realizar o credenciamento prévio online. Complementando a comodidade do visitante, a FIDAM contará com estacionamento gratuito com capacidade estimada para cerca de 800 veículos.

Pluralidade de expositores e alcance regional: O evento já conta com 108 estandes comercializados rumo à meta de 128 espaços ocupados. A distribuição atual reflete a diversidade do polo de negócios: são 47 estandes de serviços, 13 de indústrias e 8 de comércio. Além do fomento local, o encontro atrai caravanas de toda a Região Metropolitana de Campinas (RMC), de outras cidades paulistas e de estados vizinhos, como Paraná e o Sul de Minas Gerais.

Serviço ExpoEmpresas 2026

Data da feira (aberta ao público): 25, 26 e 27 de agosto de 2026

Horário de funcionamento: Das 14h às 21h

Local: FIDAM – Feira Industrial de Americana (Av. Nossa Sra. de Fátima, 200 – Vila Israel, Americana – SP)

Rodada de Negócios (exclusiva para expositores): Dia 24 de agosto, a partir das 19h

Credenciamento: Entrada franca mediante inscrição individual por dia na plataforma Sympla. O cadastro gera um QR Code obrigatório para o check-in.

Link oficial para inscrições: Faça o credenciamento gratuito no Sympla

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