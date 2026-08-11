Consulta Pública avalia incorporação de PrEP injetável no SUS

Consulta Pública avalia incorporação de PrEP injetável de longa duração para prevenção ao HIV no SUS

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A Consulta Pública nº 76/2026 que avalia a incorporação de cabotegravir injetável de longa duração para prevenção ao HIV no Sistema Único de Saúde (SUS) ficará aberta até o dia 31 de agosto de 2026. É nesse momento que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) recebe a opinião da sociedade civil, classe médica e profissionais da saúde sobre a inclusão do medicamento na rede pública. Se incorporado, cabotegravir será o primeiro medicamento de longa duração para prevenção ao HIV disponível na rede pública, ampliando as opções disponíveis. Para participar, basta acessar este link, fazer o login no gov.br, preencher o formulário e clicar em “enviar”.

Apesar dos avanços na prevenção ao HIV, o vírus continua sendo um dos desafios mais significativos de saúde pública no Brasil.1 Em 2024, o país registrou 39.216 novos casos de infecção2. Por isso, prevenir o HIV continua sendo um dos pilares mais importantes de estratégias de saúde pública3, que deve ser associada e adaptada conforme as necessidades, contextos e escolhas de cada indivíduo.4

Existem diversas estratégias de prevenção disponíveis no SUS, como camisinha, profilaxia pré-exposição (PrEP) oral e a pós-exposição (PEP).4 Apesar do acesso na rede pública, dados apontam que mais da metade dos usuários (55%) descontinuaram o uso da PrEP oral, com taxas ainda maiores entre os mais jovens (68% para menores de 18 anos).5 A descontinuação revela uma lacuna importante entre as populações: 54% das mulheres cis, 46% dos homens cis, 41% das mulheres trans, 38% dos homens trans e 44% de travestis descontinuaram o uso da PrEP oral.5 Esse cenário ressalta a complexidade e a urgência de intensificar estratégias de prevenção para conter a epidemia.4

“Apesar do avanço significativo que tivemos com a PrEP oral diária na prevenção ao HIV, ainda há um desafio importante de adesão. Oferecer mais alternativas de prevenção, como a PrEP injetável de longa duração, pode ampliar o poder de escolha dos indivíduos, de acordo com suas necessidades e preferências. A consulta pública é um mecanismo que garante que toda a sociedade civil, classe médica e profissionais da saúde sejam ouvidos no processo de discussão sobre a incorporação, validando as reais necessidades da população”, comenta Dr. Álvaro Costa (CRM SP 108207), infectologista do Hospital das Clínicas e sub-investigador da Unidade de Pesquisa do Centro de Referência e Tratamento DST/Aids.

Sobre a GSK/ViiV Healthcare

A ViiV Healthcare foi criada em 2009, a partir de uma joint venture entre a GSK e a Pfizer, formando uma companhia global dedicada exclusivamente a tratamentos para o HIV. Em 2012, a japonesa Shionogi completou a sociedade. Atualmente, a GSK detém 76,5% de participação na empresa. Como líder em pesquisa e desenvolvimento de tratamentos para o HIV, a ViiV Healthcare possui operações em mais de 50 países. A GSK é o distribuidor da ViiV Healthcare no Brasil.

Material dirigido ao público em geral. Por favor, consulte o seu médico.

NP-BR-HVU-PRSR-260007 – Junho/2026

Referências

Ministério da Saúde. Departamento de HIV, Aids, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Boletim Epidemiológico HIV e Aids, ano 2024. Brasília: MS, dez. 2024. Disponível em: https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/boletins-epidemiologicos/2024/boletim_hiv_aids_2024e.pdf/@@display-file/file. Acesso em maio de 2026. Ministério da Saúde. Boletim epidemiológico HIV/Aids 2025. Disponível em: https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/boletins-epidemiologicos/2025/boletim_hiv_aids_2025.pdf/@@display-file/file. Acesso em maio de 2026. Ministério da Saúde. Diretrizes para a Eliminação da Aids e da Transmissão do HIV como Problema de Saúde Pública no Brasil até 2030. Disponível em: https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/publicacoes/2025/diretrizes-para-a-eliminacao-da-aids-e-da-transmissao-do-hiv-como-problemas-de-saude-publica-no-brasil-ate-2030.pdf/@@display-file/file. Acesso em maio de 2026. Ministério da Saúde. Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para profilaxia pré-exposição (PrEP) oral à infecção pelo HIV. Brasília: Ministério da Saúde, 2025. Disponível em: https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/pcdts/ProtocoloClnicoeDiretrizesTeraputicasparaProfilaxiaPrExposioPrEPOralInfecopeloHIV.pdf/@@display-file/file. Acesso em maio de 2026. Ministério da Saúde. Painel PrEP HIV Profilaxia pré-exposição. Dados de 30/04/2026. Disponível em: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZmM3ZTUzNjQtYmE5ZC00Y2YyLWExYjQtMGIzNmMxYWJjN2NkIiwidCI6IjZjMzhiMTU4LWI4OGItNGZjNS04NDkxLTFjNWI0NmI3NDJhYyJ9. Acesso em junho de 2026.

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