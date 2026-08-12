Prefeitura de Americana realiza 1,8 mil procedimentos em mutirão de atendimentos especializados

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Em sua quarta edição, o mutirão de atendimentos especializados da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Americana realizou 1,8 mil procedimentos e atendeu mais de 400 pacientes neste sábado (8), no Núcleo de Especialidades Vice-Prefeito Dr. Seme Calil Canfour. A iniciativa tem como objetivo agilizar os diagnósticos e tratamentos, ampliando o acesso da população aos serviços especializados.

A ação contou com a presença de 426 pacientes, que passaram por consultas ortopédicas (207), oftalmológicas (177) e urológicas (42). Os 1.804 procedimentos realizados incluíram também triagens, exames de mapeamento de retina, biomicroscopias, tonometrias, OCTs (Tomografias de Coerência Óptica) e ultrassons oculares e ortopédicos.

“Estamos avançando cada vez mais para reduzir o tempo de espera e tornar o atendimento especializado mais ágil em Americana. Esses mutirões permitem que mais pacientes tenham acesso às consultas e exames necessários de forma integrada, facilitando o diagnóstico e o encaminhamento para o tratamento. É mais uma ação que reforça nosso compromisso com uma saúde pública cada vez mais resolutiva e eficiente”, destacou o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.

A ação é complementar ao mutirão “Mil Cuidados Em Um Dia”, iniciativa que acontece mensalmente no município e já registrou 26.786 procedimentos realizados e 10.461 pacientes atendidos em dez edições. A 11ª edição está marcada para o dia 22 de agosto.

Os mutirões fazem parte da Oferta de Cuidados Integrados (OCI), estratégia do Ministério da Saúde para garantir diagnóstico mais ágil no SUS (Sistema Único de Saúde). Americana se tornou referência estadual e nacional na implantação desse modelo, que oferece um atendimento completo em um só lugar, onde o paciente passa por consulta, faz os exames necessários e recebe o encaminhamento adequado. A iniciativa promove redução do tempo de espera, uso mais eficiente dos recursos, aprimoramento da qualidade do cuidado e melhor organização dos fluxos.

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