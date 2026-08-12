Tráfego nas rodovias de SP cresce 7,6% em julho, aponta levantamento da Veloe com a Fipe

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O movimento de veículos nas rodovias do estado de São Paulo cresceu 7,6% em julho deste ano em relação ao mesmo mês de 2025, segundo o Dados do Monitor de Tráfego nas Rodovias, levantamento realizado pela Veloe em parceria com a Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). O resultado foi puxado principalmente pelos veículos leves, cujo fluxo aumentou 7,9% no período. Entre os veículos pesados, a alta foi de 5,8%.

Na comparação com junho, o índice de tráfego rodoviário paulista avançou 2,0%, já considerando o ajuste sazonal. O crescimento ocorreu nas duas categorias acompanhadas pelo levantamento: 2,5% entre os veículos leves e 1,2% entre os pesados.

Os dados apontam avanço da circulação nas estradas paulistas no início do segundo semestre. No acumulado de janeiro a julho, o tráfego aumentou 5,4% em relação ao mesmo período de 2025. O avanço foi relativamente distribuído entre veículos leves, com alta de 5,5%, e pesados, com crescimento de 4,7%. Considerando os 12 meses encerrados em julho, o fluxo nas rodovias do estado cresceu 4,6%. Nesse intervalo, os veículos leves registraram alta de 4,7%, enquanto os pesados avançaram 4,3%.

Férias e feriado podem ter contribuído

O desempenho dos veículos leves em julho pode ter sido influenciado pelo calendário do mês, marcado pelas férias escolares e pelo feriado estadual de 9 de julho, que caiu em uma quinta-feira. A combinação pode ter favorecido viagens de lazer e deslocamentos intermunicipais associados ao fim de semana prolongado.

Como o índice mensal é calculado com ajuste sazonal, efeitos recorrentes do calendário são, em grande medida, controlados. Ainda assim, a posição específica de feriados e eventuais períodos de emenda podem produzir efeitos residuais sobre a circulação.

Estado concentra 27,2% da frota brasileira

O levantamento também apresenta dados mais recentes da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) sobre a frota paulista. Em junho, São Paulo tinha 35,87 milhões de veículos, o equivalente a 27,2% de toda a frota brasileira. O número de veículos cresceu 0,3% em relação a maio e acumulou alta de 1,5% no ano. Em 12 meses, o avanço foi de 3,0%.

Os automóveis representam a maior parcela da frota paulista, com 58,4%, seguidos por motocicletas (17%), caminhonetes (6,5%), camionetas (5,2%), motonetas (4,1%) e caminhões (2,1%).

A composição da frota também mostra a predominância de veículos abastecidos por combustíveis convencionais. Gasolina e etanol respondem, juntos, por 42,8% da frota, enquanto os veículos exclusivamente a gasolina representam 41,4%. Diesel corresponde a 6,4% e etanol, a 5,1%. Veículos elétricos ou híbridos ainda representam 0,8% da frota paulista.

Outro dado chama atenção: a idade média dos veículos no estado é de 19,4 anos. Quase quatro em cada dez veículos (37,9%) têm mais de 20 anos de fabricação. Em contraste, 15,6% têm até cinco anos.

Os números mostram, portanto, que o aumento da circulação ocorre sobre uma frota numerosa e relativamente envelhecida. Em um estado responsável por mais de um quarto dos veículos do país, a evolução do tráfego rodoviário é um indicador que ajuda a acompanhar não apenas a mobilidade, mas também o ritmo de atividade econômica e logística em São Paulo.

Acesse os Dados do Monitor de Tráfego nas Rodovias aqui.

Sobre a Veloe

A Veloe é uma empresa de mobilidade e gestão de frotas e frete da holding Elopar, controlada pelo Banco do Brasil e Bradesco. Nascemos para tornar o deslocamento mais fluido e a gestão de abastecimento mais eficiente. Com ampla aceitação em todas as rodovias pedagiadas do país e em mais de 30.000 estabelecimentos, entre postos, estacionamentos e oficinas, a companhia conta com parceiros estratégicos para oferecer MaaS (Mobility as a Service) como C6 Bank, BV, Banrisul, Cartões Elo e Banestes. Com a unidade de negócios Veloe Go, a empresa oferece soluções completas de gestão de frota e frete para o segmento de transporte e logística, focadas em reduzir a burocracia e aumentar a rentabilidade de empresas e caminhoneiros autônomos. Referência no setor, a marca divulga mensalmente o Panorama Veloe de Indicadores de Mobilidade, em parceria com a Fipe, gerando dados estratégicos para a tomada de decisões para o futuro da mobilidade no Brasil. Para saber mais, acesse nosso site.

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