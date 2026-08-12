Asfalto Novo chega à Av. Nicolau João Abdalla a partir desta terça-feira

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A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), inicia, a partir da noite desta terça-feira (11), as obras de recuperação asfáltica do programa Asfalto Novo na Avenida Nicolau Abdalla. As melhorias vão abranger aproximadamente 10.500 m² da via. O serviço será executado no período noturno, das 20h às 5h, com o objetivo de diminuir o impacto no trânsito.

As obras vão incluir a demolição do asfalto antigo, fresagem e aplicação de nova massa asfáltica nos trechos mais deteriorados da avenida, que também receberá a revitalização da sinalização de solo.

“A Avenida Nicolau João Abdalla é um importante corredor da nossa cidade, que recebe um fluxo intenso de veículos e necessita das obras de recuperação asfáltica para a segurança de todos que transitam pela via. Estamos com diversas frentes de trabalho para dotar a cidade de uma infraestrutura viária aprimorada e promover a qualidade de vida da população”, diz o prefeito Chico Sardelli.

“Os trechos mais danificados da via receberão o reparo para garantir o conforto e a fluidez do trânsito. A gestão do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi avança com as obras de recuperação asfáltica no município com foco em promover mais segurança à população”, reforça o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

As próximas vias contempladas com o programa Asfalto Novo serão as avenidas Centurione Boer e Paschoal Ardito, já anunciadas pelo prefeito Chico Sardelli. Esta etapa das obras de recuperação asfáltica também vai abranger os bairros São Manoel, São Vito, Vila Franciscangelis e Vila Dainese.

Na Avenida Paulista, a primeira etapa da aplicação de massa asfáltica foi finalizada na noite desta segunda-feira (10). As obras abrangeram o trecho da Rua José Bonifácio até a Rua Operário Osvaldo dos Santos. Posteriormente, o programa vai avançar para o trecho entre a Avenida da Saúde e a Rua Fortaleza. Ao todo, o trabalho na Avenida Paulista compreenderá 14.918,62 m² de asfalto novo.

A região do bairro Cariobinha também está recebendo melhorias. Serão recuperados trechos das ruas São José, São Bento, São Geraldo, São Joaquim, São Camilo, Santo André e São Clemente.

O Asfalto Novo representa o maior pacote de investimento em ruas e avenidas da história de Americana, totalizando R$ 71 milhões em recursos próprios da Prefeitura e 408 mil m² de vias. Desde o início do programa, em junho, os serviços já foram executados nas regiões do Parque das Nações, Morada do Sol e Jardim Nossa Senhora de Fátima, além da Avenida de Cillo, Rua Fernando Camargo e Rua Marechal Floriano Peixoto.

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