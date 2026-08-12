A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, segue com o trabalho de aplicação do Metarhizium – fungo utilizado para o controle do carrapato-estrela, transmissor da febre maculosa – em áreas de risco do município.

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Na tarde desta terça-feira (11), o serviço foi realizado na Avenida Bandeirantes, no trecho entre o Corpo de Bombeiros e a Avenida Europa, entre os bairros Jardim Colina e Vila Cordenonsi.

O Instituto Biológico da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento e a empresa Toyobo, licenciada pelo Instituto, atuam em parceria nesta frente de controle do carrapato, com acompanhamento da Secretaria Municipal de Saúde. Na última semana, a aplicação havia sido feita na Orla da Praia dos Namorados e também na Avenida Bandeirantes.

“A Prefeitura segue ativa no controle do carrapato-estrela, transmissor da febre maculosa. Por isso, as aplicações do agente biológico continuarão em diversos trechos da cidade, considerados áreas de risco. Estamos lidando com o problema de forma sustentável, sem agredir o meio ambiente e a saúde do cidadão. Nossa maior prioridade é o bem-estar de todos”, disse a secretária de Meio Ambiente, Andréa Gonçales.

O Metarhizium é um fungo entomopatogênico que ataca o carrapato sem agredir o meio ambiente e os animais. Além da pulverização do agente biológico, as áreas de risco também recebem armadilhas de monitoramento da população de carrapatos em suas diferentes fases de desenvolvimento.

Desde 2006, por meio do Programa de Vigilância e Controle do Escorpião e Carrapato (PVCE), a Prefeitura realiza a instalação de cercas e placas informativas e orienta a população a evitar as áreas de risco, como margens de rios, córregos, lagoas e represas, onde o carrapato-estrela pode ser encontrado com mais facilidade. Os principais pontos do município classificados como áreas de risco são:

– Carioba: pesqueiros do Rio Piracicaba, próximos à Rua Carioba

– Casa de Cultura Herman Müller: mata ciliar do Ribeirão Quilombo

– Rio Jaguari: região pós-Represa do Salto Grande e chácaras na Colônia Agrícola do Sobrado Velho

– Confluência dos rios Atibaia e Jaguari

– Assentamento Milton Santos: matas ciliares do Rio Jaguari e Córrego Jacutinga

– Ponte do Rio Piracicaba (Rodovia Anhanguera): pesqueiros locais

– Centro de Detenção Provisória (CDP): pesqueiros no entorno

– Condomínio Jardim Terras do Imperador e Residencial Portal dos Nobres

– Praia dos Namorados: Orla da Represa do Salto Grande

– Jardim Mirandola: pastos e matas periféricas

– Praia do Zanaga: entre os bairros Antônio Zanaga e Vale das Nogueiras

– Usina da CPFL na Represa do Salto Grande

– Ribeirão Quilombo: toda a extensão em ambas as margens

– Parque Nova Carioba: mata ciliar do Córrego Bertini

A doença em Americana

A febre maculosa é uma doença grave, com risco de morte, e seu contágio ocorre com a picada do carrapato-estrela. A recomendação é evitar áreas de risco, mas, se for necessário adentrá-las, as medidas adequadas de prevenção consistem em:

– Usar roupas claras para facilitar a visualização dos carrapatos;

– Colocar as barras das calças dentro das meias e usar botas de cano alto;

– Verificar o corpo a cada três horas;

– Remover carrapatos com cuidado, fazendo uma leve torção;

– Observar os sintomas de 2 a 14 dias após a exposição.

A pessoa com suspeita de febre maculosa deve procurar atendimento médico imediatamente e informar se esteve em área de risco. Os principais sintomas da doença incluem:

– Febre alta;

– Dores no corpo e na cabeça;

– Calafrios;

– Manchas avermelhadas na pele.

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