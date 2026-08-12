O tráfico de drogas sofreu duas derrotas para a Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste esta terça-feira. O primeir dos casos aconteceu por volta das 11h30 em uma área de preservação permanente no parque Zabani.

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Durante patrulhamento preventivo realizado na manhã desta terça-feira (11), por volta das 11h30, uma equipe da Guarda Civil Municipal foi acionada por um munícipe que, por receio de possíveis represálias, optou por não se identificar.

O cidadão relatou a movimentação frequente de indivíduos desconhecidos em uma Área de Preservação Permanente (APP), localizada nas proximidades do nº 10 da Rua Francisco Alves, havendo suspeita de que o local pudesse estar sendo utilizado para ocultação de entorpecentes ou para a prática de outros ilícitos.

Diante das informações, a equipe realizou deslocamento até a área indicada e iniciou uma averiguação. Durante a incursão, foram encontrados diversos resíduos de embalagens com características compatíveis com materiais utilizados para o acondicionamento de entorpecentes.

Na continuidade da varredura, os agentes localizaram uma sacola contendo diversas substâncias com características aparentes de entorpecentes, sendo:

325 porções de maconha, acondicionadas em embalagens tipo Zip Lock, totalizando 215 gramas;

1.216 eppendorfs contendo substância com características aparentes de cocaína, totalizando 915 gramas;

301 eppendorfs contendo pedras com características aparentes de crack, totalizando 291 gramas.

Todo o material localizado foi apreendido e encaminhado à autoridade policial competente para as providências legais cabíveis e demais procedimentos de praxe.

A ocorrência integra as ações de patrulhamento preventivo e proteção das áreas ambientais do município, realizadas pela Guarda Civil Municipal.

Mais tráfico, agora no Romano

O segundo caso do dia foi por volta das 23h na rua Hilda Heleno de Oliveira, 80 – Conjunto Habitacional Roberto Romano

Natureza: Apreensão de Drogas

Relato da Ocorrência:

Durante patrulhamento preventivo pelo Conjunto Habitacional Roberto Romano, bairro já conhecido pelo intenso tráfico de drogas, esta equipe de Apoio Tático visualizou um indivíduo trajando vestes escuras agachado próximo a um entulho.

Ao avistar a equipe, o mesmo saiu em desabalada carreira sentido às cocheiras, onde dá acesso à mata, não sendo possível acompanhá-lo.

Foi realizada varredura pelo local onde o indivíduo se encontrava, logrando êxito em localizar, em meio aos entulhos, uma sacola. Em vistoria foi encontrado em seu interior: 313 porções de substância análoga à maconha, 28 porções de substância análoga à maconha acondicionadas em tubos, 14 porções de substância análoga à maconha tipo “Ice”, 170 porções de substância análoga à cocaína e 150 porções de substância análoga ao crack.

Diante do ocorrido, esta equipe deslocou-se até o Plantão Policial para apresentação da ocorrência, onde, após tomar ciência dos fatos, a Autoridade Policial de Plantão determinou a apreensão das drogas.

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