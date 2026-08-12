Médicos respondem às dúvidas de saúde mais frequentes nas redes

Médicos respondem às dúvidas de saúde mais frequentes de pacientes nas redes sociais

Leia + sobre saúde

Seis em cada dez brasileiros buscam informações sobre saúde na internet, segundo pesquisa do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS) em parceria com o Vox Populi. Embora esse hábito seja cada vez mais comum, a maioria afirma não confiar totalmente nas informações encontradas. Para oferecer conteúdo confiável e baseado em evidências científicas, o Hospital São Marcelino Champagnat lança uma nova temporada da websérie “E aí, Doutor?”, na qual médicos especialistas esclarecem, em vídeos curtos, temas como menopausa, hérnia de disco, doenças cardíacas e cirurgia robótica.

A nova temporada reúne 52 episódios, que serão publicados nos próximos meses nas plataformas digitais do hospital. Cada vídeo aborda uma das dúvidas mais frequentes da população, respondida por médicos especialistas de diferentes áreas, em linguagem acessível e com embasamento científico.

Um exemplo é o tema do primeiro episódio: a diferença entre a reposição de testosterona e o uso de anabolizantes. A terapia de reposição hormonal masculina virou tendência global, impulsionada pela popularização do tema nas redes sociais, com a promessa de aumentar a massa muscular, o ânimo e a libido. É justamente essa dúvida que o urologista Murilo Murata, especialista no tratamento de distúrbios hormonais, saúde sexual masculina e medicina do estilo de vida, esclarece no episódio de estreia, publicado nas plataformas digitais do Hospital São Marcelino Champagnat.

Outro tema em evidência abordado na nova temporada é o uso de canetas emagrecedoras após a cirurgia bariátrica. O mercado desses medicamentos movimentou R$ 13,3 bilhões em vendas nas farmácias brasileiras entre maio de 2025 e maio de 2026, segundo levantamento da Close-Up International Brasil, empresa especializada em dados do canal farmacêutico.

Os episódios já programados reúnem profissionais de diversas especialidades médicas — cardiologia, ortopedia e traumatologia, pneumologia, ginecologia, oftalmologia, neurologia, dermatologia, urologia, cirurgia torácica, cirurgia bariátrica e clínica médica. Entre os temas previstos estão a prevenção de lesões na cartilagem do joelho, a saúde pulmonar no inverno, a arritmia cardíaca, os sinais da menopausa, o diabetes e a cirurgia de hérnia de disco, entre outros.

Além de explicar diagnósticos e tratamentos, a série orienta sobre prevenção, sinais de alerta e o momento certo de buscar atendimento médico, com linguagem acessível e embasamento científico, assegurado pelos médicos especialistas do hospital.

“Sabemos que grande parte das dúvidas de saúde da população hoje surge nas redes sociais, muitas vezes sem o respaldo de quem realmente atende os pacientes no dia a dia. Por isso, reunimos nossos próprios especialistas para responder, de forma direta e acessível, às perguntas mais ouvidas nos consultórios”, afirma a gerente de Marketing, Experiência do Cliente e Atendimento do Hospital São Marcelino Champagnat, Ana Paula Tabor Druszcz.

Os episódios são publicados gratuitamente no YouTube, no Shorts e no Instagram.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP