O Desenvolve Santa Bárbara disponibiliza 1.275 vagas de emprego ao trabalhador (a) a partir desta terça-feira (11). São oportunidades para alfabetizados, trabalhadores com ensino fundamental e médio, cursos específicos e graduação.

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Para se candidatar, basta enviar e-mail para [email protected], colocando no assunto o nome da vaga pleiteada e no corpo do e-mail os dados: nome completo, CPF, RG e currículo.

Outra possibilidade é ir presencialmente no Desenvolve Santa Bárbara, localizado no Villa Multimall, na Rua do Ósmio, 975, paralela com a Avenida Santa Bárbara, munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho (física ou aplicativo Carteira de Trabalho Digital).

O atendimento do setor é de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. Mais informações pelo telefone (19) 3499.1015. As vagas podem ser encerradas sem aviso prévio.

Confira as vagas disponíveis no Desenvolve:

Vagas para analfabeto

Auxiliar de Limpeza, Motorista Carreteiro.

Vagas para alfabetizado

Açougueiro(a), Ajudante de Cozinha, Ajudante de Limpeza, Ajudante de Marcenaria, Ajudante de Obras, Ajudante de Produção, Ajudante de Serviços Gerais, Ajudante Geral, Ajudante Geral (Obras), Ajudante Geral/Aprendiz, Ajudante Operador de Máquina, Ajudante/Servente de Obras, Almoxarife Júnior, Assador de Espetos, Atendente, Atendente de Delivery, Auxiliar de Açougue, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Higienização de Fábrica, Auxiliar de Jardinagem, Auxiliar de Limpeza, Auxiliar de Produção, Auxiliar de Serviços Gerais, Balconista de Açougue,

Balconista de Frios, Balconista de Padaria, Caldeirista, Captador(a) de Imóveis, Caseiro, Chapeiro, Confeiteiro(a), Corretor(a), Cortador(a), Costureiro(a), Costureiro(a) (Primário Incompleto), Cozinheiro(a), Cozinheiro(a) Industrial, Cozinheiro(a) Sênior, Dobrador de Chapas, Eletricista de Auto, Embalador, Empacotadora Pleno, Empregada Doméstica, Esmerilhador/Rebarbador, Expedidor, Faxineiro, Lavador de Veículos, Marceneiro, Mecânico de Auto, Mecânico de Motor (Injeção Eletrônica), Meio Oficial de Cozinha, Motoboy, Motorista, Motorista Carreteiro, Motorista de Caminhão Truck, Motorista de Micro-ônibus, Motorista de Ônibus, Motorista de Van, Oficial de Manutenção,

Operador(a) de Caixa, Operador(a) de Central de Reciclagem, Operador(a) de Empilhadeira, Operador(a) de Injetora, Operador(a) de Loja – Padaria, Operador(a) de Máquina, Operador(a) de Máquina II, Operador de Cartonagem C, Operador de Forno Leve, Operador de Grua, Operador de Loja – Hortifrúti, Operador de Loja – Reposição, Operador de Máquinas Convencionais de Usinagem (Torno), Operador de Ponte, Operador de Roçadeira, Padeiro(a), Pedreiro, Preparador e Operador de Centro de Usinagem, Rebarbador, Repositor(a), Repositor(a) de Hortifrúti, Repositor de Mercearia, Revisor de Tecido Plano Acabado, Salgadeira, Tecelão, Tecelão de Malharia Circular, Urdideira, Vendedor(a), Vendedor(a) Interno, Vigia, Zelador. Malharia Circular, Urditriz, Vendedor(a) Interno(a), Vigia, Zelador.

Vagas para ensino fundamental (1º grau):

Açougueiro(a), Ajudante de Cozinha, Ajudante de Limpeza, Ajudante de Marcenaria, Ajudante de Obras, Ajudante de Produção, Ajudante de Serviços Gerais, Ajudante Geral, Ajudante Geral (Obras), Ajudante Geral/Aprendiz, Ajudante Operador de Máquina, Ajudante/Servente de Obras, Almoxarife Júnior, Assador de Espetos, Atendente, Atendente de Delivery, Auxiliar de Açougue, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Higienização de Fábrica,

Auxiliar de Jardinagem, Auxiliar de Limpeza, Auxiliar de Produção, Auxiliar de Serviços Gerais, Balconista de Açougue, Balconista de Frios, Balconista de Padaria, Caldeirista, Captador(a) de Imóveis, Caseiro, Chapeiro, Confeiteiro(a), Corretor(a), Cortador(a), Costureiro(a), Cozinheiro(a), Cozinheiro(a) Industrial, Cozinheiro(a) Sênior, Dobrador de Chapas, Eletricista de Auto, Embalador, Empacotadora Pleno, Empregada Doméstica, Esmerilhador/Rebarbador, Expedidor, Faxineiro, Lavador de Veículos, Marceneiro, Mecânico de Auto, Mecânico de Motor (Injeção Eletrônica),

Meio Oficial de Cozinha, Motoboy, Motorista, Motorista Carreteiro, Motorista de Caminhão Truck, Motorista de Micro-ônibus, Motorista de Ônibus, Motorista de Van, Oficial de Manutenção, Operador(a) de Caixa, Operador(a) de Central de Reciclagem, Operador(a) de Empilhadeira, Operador(a) de Injetora, Operador(a) de Loja – Padaria, Operador(a) de Máquina, Operador de Cartonagem C, Operador de Forno Leve, Operador de Grua, Operador de Loja – Hortifrúti, Operador de Loja – Reposição, Operador de Máquinas Convencionais de Usinagem (Torno), Operador de Ponte, Operador de Roçadeira, Padeiro(a), Pedreiro, Preparador e Operador de Centro de Usinagem, Rebarbador,

Repositor(a), Repositor(a) de Hortifrúti, Repositor de Mercearia, Revisor de Tecido Plano Acabado, Salgadeira, Tecelão, Tecelão de Malharia Circular, Urdideira, Vendedor(a), Vendedor(a) Interno, Vigia, Zelador. Vigia.

Vagas para ensino médio (2º grau):

Ajudante de Cozinha, Ajudante de Eletricista, Ajudante de Máquina, Ajudante de Motorista, Ajudante de Tecelão, Ajudante Geral, Almoxarife, Aprendiz de Operação de Máquinas CNC, Assistente Comercial – Vendas Externas, Assistente de Oficina, Assistente de PCP, Assistente de Vendas, Assistente Técnico, Atendente de Loja, Atendente de Perfumaria, Atendente de Vendas, Atendente I, Atendente Repositora, Auxiliar de Açougue, Auxiliar de Laboratório, Auxiliar de Logística, Auxiliar de Manutenção Elétrica Júnior, Auxiliar de Produção (Operador),

Auxiliar de Vendas, Auxiliar Administrativo/Apoio de Caixa, Caixa/Atendente, Consultor(a) Comercial de Cursos, Consultor(a) de Vendas, Desenhista, Desenhista Projetista, Encaixador Gráfico, Estoquista, Estoquista/Repositora, Executivo(a) Comercial, Ferramenteiro, Funileiro Industrial, Instalador de Sistema de Segurança, Mecânico Diesel, Mecânico Industrial, Mecânico Moleiro, Modelista, Montador, Motorista Carreteiro, Motorista de Caminhão III, Oficial de Manutenção, Oficial de Obras, Operador(a) de Caixa, Operador(a) de Cremalheira, Operador(a) de Injetora, Operador(a) de Loja, Operador(a) de Máquina, Operador(a) de Tratamento de Superfície,

Operador de Adonização – Acabamento, Operador de Máquinas, Operador de Produção/Ajudante de Solda, Operador e Programador de Centro de Usinagem, Operadora de Caixa, Programador de Automação, Programador e Operador de Centro de Usinagem CNC, Promotor(a) de Vendas, Repositor(a) de Empório, Repositor(a) de Mercearia, Repositor de Frios, Serralheiro, Servente, Soldador, Subencarregado(a) de Açougue, Subencarregado(a) de Hortifrúti, Subencarregado(a) de Loja, Subgerente, Técnico de Laboratório/Eletrônico, Técnico Mecânico, Técnico Mecânico/Eletrônico, Topógrafo, Torneiro, Torneiro Mecânico, Vendedor, Vendedor(a), Vendedor(a) Externo, Vendedor(a) Interno, Vendedor(a) Interno/Externo, Vendedora, Vistoriador(a) Veicular.

Vagas que exigem cursos:

Atendente de Balcão, Colorista, Consultor(a) de Segurança do Trabalho, Coordenador(a) de Pátio, Encarregado de Produção, Gerente de Operações, Técnico em Mecatrônica.

Vagas para graduação:

Analista de Marketing, Analista de Qualidade Júnior, Analista Fiscal, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Design Gráfico, Auxiliar de Engenharia Civil, Coordenador(a) de Restaurante, Engenheiro de Automação, Estagiário Analista de Marketing, Estagiário(a) de Contabilidade, Vendedor Autônomo.

Vagas para pessoas com deficiência (PCD):

Auxiliar administrativo.

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