A ONG Kombinha do Bem participa da campanha McDia Feliz, que neste ano acontece no dia 22 de agosto, mobilizando a população em apoio a projetos voltados a crianças e adolescentes com câncer.
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Como parte da ação, a Kombinha do Bem realizará a venda antecipada dos Big Macs neste sábado (15), a partir das 10h, na Padaria e Restaurante Mombuca, localizada na Avenida Chalil Miguel Honsi, 380, no Jardim América II (Praia Azul), em Americana. O lanche será vendido por R$ 21.
A iniciativa tem como objetivo arrecadar recursos para apoiar o trabalho desenvolvido pelo Hospital Boldrini e pela Casa Ronald McDonald, instituições que oferecem atendimento especializado e acolhimento a pacientes e suas famílias.
O McDia Feliz transforma a compra de um lanche em um gesto de solidariedade. Ao participar da campanha, a população contribui para fortalecer projetos que fazem a diferença na vida de crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer, além de apoiar suas famílias durante esse período.
Para a Kombinha do Bem, participar da campanha também é uma forma de mobilizar a comunidade de Americana em torno de uma causa importante. A entidade convida moradores, famílias e amigos a participarem da ação e transformarem um momento simples em um gesto de solidariedade.
Serviço
McDia Feliz – Kombinha do Bem
📅 Venda antecipada: sábado, 15 de agosto
⏰ A partir das 10h
📍 Padaria e Restaurante Mombuca – Avenida Chalil Miguel Honsi, 380, Jardim América II (Praia Azul), Americana
💰 R$ 21 o Big Mac
❤️ McDia Feliz: 22 de agosto
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