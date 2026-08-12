O ataque de dois cães a três pessoas na Avenida Carmela Faé Ardito, na Vila Bertini foi atendido pela Guarda Municipal de Americana (GAMA) na manhã desta quarta-feira (12).

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Segundo informações iniciais, os animais romperam a grade de uma residência e escaparam para a rua, onde avançaram contra as vítimas. Entre os atingidos estão uma mulher, um idoso e um jovem que tentou ajudar durante o ataque.

Vídeo cães ataque Gama Americana

A mulher foi encaminhada ao Hospital Municipal de Americana e o idoso recebeu atendimento na UPA do Zanaga. O jovem sofreu ferimentos, mas não precisou ser encaminhado para atendimento médico.

Após o ataque, o tutor conseguiu conter um dos cães no interior da residência. A ocorrência está sendo apresentada pela GAMA no Plantão Policial de Americana para as providências cabíveis.

Testemunhas também relataram que, em janeiro deste ano, um dos animais teria atacado uma mulher que passeava com um cachorro da raça shih-tzu. A informação será apurada pelas autoridades.