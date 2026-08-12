Morreu esta quarta-feira (12) o radialista Eduardo Margutti Coelho, conhecido como “Fofão”. Ele tinha 70 e era nascido em Leme, Eduardo mudou-se para Americana na década de 1980 e construiu uma trajetória marcada pela atuação no rádio e pelo forte vínculo com o esporte regional.

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Homenagem a Fofão do amigo Luiz Peninha

Hoje chegou o dia do Fofão, meu padrinho, cumpadre, acima de tudo meu amigo e parceiro. Eduardo Coelho com quem dividi o microfone, quantas viagem, risos, lágrimas e desavenças.

Gostava muito do cê veio.

Nessa viagem seu ônibus tá saindo antes do meu, mas nosso destino será o mesmo, transmitir jogos no céu. Viu, nos seus comentários aí não fala a palavra porcaria, combinando.

Vai tranquilo, missão cumprida, valeu AMIGO. (Se não pude fazer mais por vc, me desculpe).

Ao longo da carreira, Fofão passou por diversas emissoras de Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa, entre elas a Rádio Brasil FM, a Rádio Luzes e a Rádio Azul de Americana.