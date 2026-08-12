O Shopping ParkCity Sumaré, administrado pelo Grupo AD, promove neste fim de semana, dias 15 e 16 de agosto, sábado e domingo, mais uma edição da Expo FEMEA (Feira de Mulheres Empreendedoras e Artesãs). Com entrada gratuita, o evento celebra o primeiro aniversário da loja colaborativa, uma iniciativa da Instituição São Judas Tadeu em parceria com o Shopping.

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Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré, explica que a mostra contará com diversos estandes, reunindo trabalhos artesanais produzidos por mulheres de Sumaré e região. “A Expo FEMEA é um importante espaço para as mulheres mostrarem seu talento e protagonismo empreendedor. O público terá a oportunidade de conhecer de perto o trabalho dessas expositoras e adquirir peças que traduzem sua criatividade e dedicação”, comenta Gisele.

Além dos itens feitos à mão, o público contará com uma programação de workshops gratuitos de Amigurumi e Crochê. As vagas para as atividades são limitadas e, para participar, é necessário realizar a inscrição antecipadamente pelo Instagram @femea_lojacolaborativasumare.

“A Feira reforça o compromisso do Shopping ParkCity Sumaré em valorizar o empreendedorismo feminino e criar oportunidades para que o público conheça histórias de mulheres que transformam o talento em negócios”, comenta Joelma Tadei, Gerente Geral do empreendimento.

A Expo FEMEA será realizada na Alameda ParkCity. No sábado, dia 15/8, o evento acontece das 10h às 21h, e no domingo, 16/8, das 12h às 21h.

SERVIÇO: FEMEA

Quando: sábado e domingo, dias 15 e 16 de agosto.

Horário: sábado das 10h às 21h, e no domingo, das 12h às 21h.

Programação:

das 13h às 14h | Crochê com linha: Porta-copos e xícaras – com Olga Maggiotto.

Das 14h30 às 15h30 | Amigurumi: Chaveiros de polvo – com Lenna.

Das 18h às 19h30 | Crochê em fio de malha: Colar – com Vera.

Local: Alameda ParkCity.

Evento com visitação gratuita.

Sobre o Shopping ParkCity Sumaré

O Shopping ParkCity Sumaré é o primeiro e único centro de compras da cidade e está localizado no melhor lugar de Sumaré, na Avenida Rebouças. Inaugurado em novembro de 2019 com todas as facilidades de acesso, o Shopping conta com um mix de lojas âncoras, megalojas e lojas satélites com uma ampla variedade de grifes feminina, masculina, jovem e infantil, além de acessórios, calçados, joias, presentes, e uma oferta completa de serviços. O ParkCity Sumaré conta com uma unidade do Savegnago Supermercados, além de opções de lazer, cultura e gastronomia. Também possui cinco salas de cinema do Grupo Cine com capacidade total para 500 pessoas e a Academia Inova, rede que está entre as melhores operações desta atividade.