O americanense Jesuíno Donny Archanjo segue firme na disputa do MasterChef Brasil 2026. No episódio exibido na noite desta terça-feira (11), ele garantiu sua permanência no programa e avançou para o Top 10 da temporada.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Além do desempenho nas provas, Jesuíno vem conquistando cada vez mais a admiração do público. A dedicação demonstrada durante a competição, a paciência diante dos desafios e a maneira tranquila e coerente com que se posiciona têm chamado a atenção dos espectadores.

Nas redes sociais, o participante vem recebendo mensagens de apoio e ganhando torcida a cada episódio. Para muitos espectadores, a postura de Jesuíno, sem perder a calma mesmo diante da pressão, tem sido um dos principais motivos para sua identificação com o público.

Estilista e morador de Americana, Jesuíno leva para a cozinha a mesma criatividade que desenvolveu ao longo de sua trajetória profissional. No programa, ele tem enfrentado provas de diferentes níveis de dificuldade e mostrado evolução ao longo da competição.

Americanense no Top10

Agora, entre os 10 participantes que continuam na disputa, Jesuíno se aproxima cada vez mais da reta final do MasterChef. A expectativa da torcida é de que ele consiga avançar ainda mais e chegar entre os finalistas.

A cada novo episódio, a torcida aumenta, e Jesuíno já se consolidou como um dos participantes que mais despertam simpatia entre o público nesta temporada.

Fernanda Daniel | Novo Momento