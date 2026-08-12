A candidata a deputada estadual Bete Welsh entrou em uma nova fase de sua pré-campanha. Com a proximidade do período eleitoral, Bete vem intensificando sua presença nas ruas de Nova Odessa, visitando bairros, conversando com moradores, comerciantes e lideranças e ampliando a construção de uma rede de apoio para sua candidatura.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Como parte desse movimento, Bete realiza no próximo dia 25 de agosto, às 19h, no Capuava Eventos, um encontro com lideranças de Nova Odessa.

A proposta é reunir pessoas de diferentes setores da cidade para uma conversa sobre os desafios, as necessidades e as oportunidades do município, além de apresentar de forma mais ampla o projeto de Bete para a disputa por uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

Bete Welsh quer encarar a rua

“Tenho colocado o pé na rua e conversado muito com as pessoas. Quero ouvir quem conhece a cidade de verdade, quem trabalha, empreende, participa das comunidades e vive os desafios de Nova Odessa todos os dias. Esse encontro é mais um passo dessa construção”, afirma Bete.

Nas últimas semanas, a pré-candidata tem ampliado sua agenda presencial. Entre as atividades, esteve no comércio central do município, visitando lojas e conversando com empreendedores sobre a realidade do comércio local. Também tem participado de encontros comunitários, visitado diferentes regiões da cidade e mantido contato direto com moradores.

Para Bete, esse contato é fundamental para que a candidatura seja construída a partir das necessidades reais da população.

“Eu não quero construir uma candidatura distante das pessoas. Quero entender o que o morador espera, quais são as dificuldades de quem empreende, o que nossas famílias precisam e o que podemos buscar para Nova Odessa. É dessa conversa que nasce um projeto de representação.”