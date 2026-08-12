Imagens ilustrativas – Um homem que ameaçou a mulher e filhos com faca em Sumaré acabou detido por homens da Polícia Militar esta terça-feira em Sumaré.

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O caso aconteceu na rua Maria Lígia Stupelli Amaral – Jd. Vitoria – Sumaré. O detido é um homem de 46 anos e a vítima a esposa de 40 anos.

Na noite de terça-feira (11), a equipe policial foi acionada via 190 para atendimento de ocorrência de violência doméstica. Segundo informações, um indivíduo estaria armado com uma faca e ameaçando a esposa e os filhos.

Ameaçou e pediu dinheiro

No local, a vítima relatou que o marido passou a exigir dinheiro para adquirir entorpecentes e, diante da negativa, começou a revirar os cômodos da residência e a proferir ameaças, fazendo com que ela se trancasse em um quarto por temer por sua integridade física.

O indivíduo foi abordado e detido, sendo conduzido ao Plantão Policial, onde a autoridade policial tomou ciência dos fatos e determinou a elaboração do boletim de ocorrência. O indivíduo permaneceu preso e à disposição da Justiça.