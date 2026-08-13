Nota sobre filiação de Flávio Bolsonaro ao Missão

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O Tribunal Superior Eleitoral (@TSEjusbr)) informa que a filiação de Flávio Bolsonaro ao partido Missão não foi fruto de hackeamento do sistema de filiação partidária, mas sim de uso indevido da ferramenta por parte de alguém do Missão que possuía as credenciais da legenda para efetivar filiações.

Nunes Marques do TSE

O presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, enviou uma representação à Procuradoria Geral Eleitoral para providências e determinou a instauração de inquérito por parte da Polícia Judiciária. O Partido Liberal protocolou pedido de desfiliação do Missão, que já está sob análise.

O caso veio a tona esta quarta-feira com a dificuldade do PL em registrar a candidatura de FB por conta da dupla filiação.