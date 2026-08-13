Espuma no córrego Mollon chamou a atenção esta semana em Santa Bárbara d’Oeste. A vereadora Esther Moraes (PV) protocolou o Requerimento nº 438/2026, solicitando informações à Prefeitura sobre a ocorrência de espuma com odor forte no Córrego Mollon, na altura da Avenida São Paulo, próximo ao Novo Parque Linear.

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No documento, a parlamentar questiona se o Município realizou vistoria e coleta de amostras da água, quais foram os resultados das análises e se há indícios de contaminação por produtos químicos, esgoto ou lançamento irregular de resíduos. Também pede informações sobre a possível origem da espuma e eventuais medidas adotadas para identificar e responsabilizar responsáveis.

Espuma no córrego

Esther ainda pergunta se a ocorrência foi comunicada à CETESB, ao DAEE, ao Ministério Público ou à Polícia Ambiental e se há monitoramento periódico da qualidade da água do córrego.

Nesta quinta-feira (13), a vereadora informou que também registrou uma denúncia por telefone junto à CETESB. Segundo ela, o órgão deverá encaminhar posteriormente, por e-mail, as informações referentes ao atendimento.

O requerimento destaca a necessidade de apuração do caso e de medidas para preservar o Córrego Mollon e evitar possíveis riscos ambientais e à saúde da população.