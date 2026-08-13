Um homem que andou mostrando pistola no meio da rua em Americana se deu mal no final da noite desta quarta-feira. Além de ter ‘tomado enquadro’ da PM, ainda teve que pagar R$ 4,8 mil de fiança. O caso foi no final da noite e o homem foi ‘dedurado’ na av Paulista.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O caso de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido foi registrado por homens do 19° BPM/I – 1ª Cia Avenida Paulista de Americana.

12/08/2026 – 23h00 ROCAM 02 Policiais: Cabo PM Henrique/Soldado PM Luciano

Vídeo- homem detido após mostrar pistola

Na noite de quarta-feira (12), policiais militares da ROCAM, com apoio da Força Tática, realizavam patrulhamento pelo bairro Colina, em Americana, quando receberam informações de que um indivíduo em uma caminhonete branca teria exibido uma arma de fogo.

A equipe localizou o veículo e realizou a abordagem. Durante a busca veicular, foi localizada, em um compartimento sob o banco do motorista, uma pistola Glock G25, calibre .380, acompanhada de dois carregadores e 14 munições intactas.



O indivíduo recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Plantão Policial de Americana, onde a autoridade policial ratificou a prisão pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Foi arbitrada fiança de R$ 4.800,00, que foi paga, sendo o indivíduo liberado.