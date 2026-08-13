Zoo Americana conclui ciclo de vermifugação das aves

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O Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” – Zoo Americana concluiu nesta quarta-feira (12) o ciclo de vermifugações das aves do zoológico. Receberam a medicação preventiva os animais que ainda não haviam passado pelo processo, como os anatídeos – cisnes e patinhos – e ratitas – emas e emus.

Por conta da complexidade do manuseio desses animais, o medicamento antiparasitário foi colocado em seus alimentos. Ao todo, a equipe do Zoo Americana vermifugou cerca de 105 animais utilizando essa estratégia. O procedimento, desde o preparo até o fornecimento, foi acompanhado pela equipe técnica e estagiários com o auxílio dos tratadores responsáveis por estes animais.

“Encerramos o ciclo de vermifugações nas aves e agora elas estão devidamente protegidas contra diversos tipos de parasitas. Esse é um cuidado regular que temos, pois visamos o bem-estar dos animais do Parque”, disse a diretora da Unidade do Parque Ecológico, a bióloga Silvia Maria de Campos Machado Ortolano.

“Zelar pela saúde dos animais do zoológico é um compromisso assumido pela Secretaria de Meio Ambiente. Com uma equipe técnica bem preparada, encerramos esse ciclo de forma exitosa”, reforçou a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales.

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