Coden Ambiental realiza primeira etapa da desratização de Nova Odessa

Coden Ambiental realiza primeira etapa da desratização da rede de esgoto de Nova Odessa
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Desde o dia 3 de agosto, a Coden Ambiental está realizando a primeira etapa anual do Programa de Desratização na rede de esgoto de Nova Odessa. O trabalho segue um cronograma dividido por regiões da cidade e tem previsão de conclusão até 4 de setembro.
A desratização integra as ações periódicas de controle de pragas e tem caráter preventivo, contribuindo para reduzir a presença de roedores e os riscos que esses animais podem representar à saúde pública. O trabalho é realizado por equipe especializada da empresa Alternativa Dedetização, contratada pela Coden Ambiental, sob supervisão do Setor de Zoonoses.
Durante o serviço, raticidas são aplicados nos poços de visita e em pontos considerados estratégicos para a circulação e o abrigo de roedores. Os locais tratados passam posteriormente por novas verificações para que, quando necessário, seja feito o reforço da aplicação.
A segunda etapa da desratização está prevista o primeiro semestre de 2027.
Confira o cronograma completo da primeira etapa:
- De 03/08 a 07/08: Jardim Capuava, Jardim Alvorada, Santa Rita I, condomínios Firenze e Nápoles, Jequitibás, Santa Rita II, Monte das Oliveiras, Residencial das Árvores (Ipê Branco, Ipê Amarelo e Ipê Roxo), Jardim dos Ipês e Jardim dos Lagos I e II.
- De 10/08 a 14/08: Jardim das Palmeiras, Jardim São Manoel, Altos do Klavin, Parque Residencial Klavin, 23 de Maio, Maria Raposeiro Azenha, Jardim Éden, Campos Verdes, Vila Nova, Lopes Iglesias, Green Village, Letônia e Jardim Conceição.
- De 17/08 a 21/08: Pinheiros, Chácaras Central, Campo Belo, Condomínio Hípica, Eucaliptos, Condomínio Primavera, Condomínio Imigrantes, Condomínio Engenho Velho, Jardim Maria Helena, Bela Vista, Santa Rosa, Jardim Europa, Centro, Recanto Solar, Vale dos Lírios e Recanto Ceci.
- De 24/08 a 28/08: Condomínio Cerejeiras, Condomínio da Fazenda, Jardim Marajoara, Novos Horizontes, Mathilde Berzin, Jardim Planalto, Parque Fabrício, Distrito Industrial e Jardim Eneides.
- De 31/08 a 04/09: Jardim São Francisco, Residencial Fibra, Santa Luiza I e Santa Luiza II, Nossa Senhora de Fátima, Triunfo, São Jorge, Jardim Flórida, Vila Azenha e Jardim Fadel.
A programação poderá sofrer alterações em razão das condições climáticas.
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