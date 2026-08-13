Coden Ambiental realiza primeira etapa da desratização de Nova Odessa

Coden Ambiental realiza primeira etapa da desratização da rede de esgoto de Nova Odessa

Leia Mais notícias da cidade e região

Desde o dia 3 de agosto, a Coden Ambiental está realizando a primeira etapa anual do Programa de Desratização na rede de esgoto de Nova Odessa. O trabalho segue um cronograma dividido por regiões da cidade e tem previsão de conclusão até 4 de setembro.

A desratização integra as ações periódicas de controle de pragas e tem caráter preventivo, contribuindo para reduzir a presença de roedores e os riscos que esses animais podem representar à saúde pública. O trabalho é realizado por equipe especializada da empresa Alternativa Dedetização, contratada pela Coden Ambiental, sob supervisão do Setor de Zoonoses.

Durante o serviço, raticidas são aplicados nos poços de visita e em pontos considerados estratégicos para a circulação e o abrigo de roedores. Os locais tratados passam posteriormente por novas verificações para que, quando necessário, seja feito o reforço da aplicação.

A segunda etapa da desratização está prevista o primeiro semestre de 2027.

Confira o cronograma completo da primeira etapa:

De 03/08 a 07/08: Jardim Capuava, Jardim Alvorada, Santa Rita I, condomínios Firenze e Nápoles, Jequitibás, Santa Rita II, Monte das Oliveiras, Residencial das Árvores (Ipê Branco, Ipê Amarelo e Ipê Roxo), Jardim dos Ipês e Jardim dos Lagos I e II.

Jardim Capuava, Jardim Alvorada, Santa Rita I, condomínios Firenze e Nápoles, Jequitibás, Santa Rita II, Monte das Oliveiras, Residencial das Árvores (Ipê Branco, Ipê Amarelo e Ipê Roxo), Jardim dos Ipês e Jardim dos Lagos I e II. De 10/08 a 14/08: Jardim das Palmeiras, Jardim São Manoel, Altos do Klavin, Parque Residencial Klavin, 23 de Maio, Maria Raposeiro Azenha, Jardim Éden, Campos Verdes, Vila Nova, Lopes Iglesias, Green Village, Letônia e Jardim Conceição.

Jardim das Palmeiras, Jardim São Manoel, Altos do Klavin, Parque Residencial Klavin, 23 de Maio, Maria Raposeiro Azenha, Jardim Éden, Campos Verdes, Vila Nova, Lopes Iglesias, Green Village, Letônia e Jardim Conceição. De 17/08 a 21/08: Pinheiros, Chácaras Central, Campo Belo, Condomínio Hípica, Eucaliptos, Condomínio Primavera, Condomínio Imigrantes, Condomínio Engenho Velho, Jardim Maria Helena, Bela Vista, Santa Rosa, Jardim Europa, Centro, Recanto Solar, Vale dos Lírios e Recanto Ceci.

Pinheiros, Chácaras Central, Campo Belo, Condomínio Hípica, Eucaliptos, Condomínio Primavera, Condomínio Imigrantes, Condomínio Engenho Velho, Jardim Maria Helena, Bela Vista, Santa Rosa, Jardim Europa, Centro, Recanto Solar, Vale dos Lírios e Recanto Ceci. De 24/08 a 28/08: Condomínio Cerejeiras, Condomínio da Fazenda, Jardim Marajoara, Novos Horizontes, Mathilde Berzin, Jardim Planalto, Parque Fabrício, Distrito Industrial e Jardim Eneides.

Condomínio Cerejeiras, Condomínio da Fazenda, Jardim Marajoara, Novos Horizontes, Mathilde Berzin, Jardim Planalto, Parque Fabrício, Distrito Industrial e Jardim Eneides. De 31/08 a 04/09: Jardim São Francisco, Residencial Fibra, Santa Luiza I e Santa Luiza II, Nossa Senhora de Fátima, Triunfo, São Jorge, Jardim Flórida, Vila Azenha e Jardim Fadel.

A programação poderá sofrer alterações em razão das condições climáticas.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP