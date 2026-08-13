SESMT Municipal e SESETRAN promovem encontro para prevenção de riscos psicossociais no trabalho

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O Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) Municipal e a Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Defesa Civil (SESETRAN) realizaram, nesta quarta-feira (12), um encontro estratégico voltado à discussão de ações para a prevenção e o gerenciamento dos fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, em consonância com as diretrizes da Norma Regulamentadora nº 01 (NR-01).

Realizado na sede do Ambulatório do Servidor, onde está localizado o SESMT Municipal, o encontro teve como objetivo promover a integração entre os departamentos municipais, possibilitando a troca de conhecimentos, experiências e ideias para o desenvolvimento de ações que contribuam para a melhoria das condições de trabalho e para a promoção da saúde, segurança e bem-estar dos servidores públicos municipais.

Durante a reunião, foram discutidas possibilidades de atuação conjunta, metodologias para avaliação dos fatores psicossociais e estratégias preventivas relacionadas a situações que podem impactar a saúde e o bem-estar dos trabalhadores, como estresse ocupacional, sobrecarga, organização do trabalho, relações interpessoais e outros aspectos presentes no ambiente laboral.

A proposta é fortalecer uma atuação preventiva e integrada, identificando oportunidades de melhoria e construindo soluções que possam ser aplicadas de acordo com as características e necessidades de cada setor da Administração Municipal.

Participaram do encontro, pela SESETRAN e Guarda Municipal, a subcomandante Juliana Aparecida Tavares da Silva Rodrigues e a psicóloga Patrícia da Costa Baumeyer.

Também estiveram presentes Shayne Cristiane Businari, chefe de Divisão do SESMT Municipal, ergonomista e engenheira química, pós-graduada em Segurança do Trabalho; dr. Rodrigo Rodrigues, médico do trabalho; Andreia de Cássia Bosqueiro, técnica de enfermagem; Christiane Therezinha Pasqualini Alves Correa, agente de administração; e Igor Chiconi Ribeiro, técnico de Segurança do Trabalho.

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